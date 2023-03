Neue Warnstreiks bremsen ÖPNV auch in Region Braunschweig aus

Am Donnerstag waren mehrere Regionen von Warnstreiks im Nahverkehr betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hat zum erneuten Ausstand in der aktuellen Tarifrunde aufgerufen. Die Streiks sollen auch den Freitag über andauern. (Symbolbild)

Viele Pendler, Schüler und Reisende haben am Donnerstag bei weiteren Warnstreiks in Niedersachsen mit teils großen Einschränkungen zurechtkommen müssen. Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte von Nahverkehrsbetrieben in mehreren Städten und Kreisen zum erneuten Ausstand aufgerufen – Busse und Bahnen standen oft still oder fuhren nur mit deutlicher Verspätung. “Landesweit haben sich etwa 1500 Kolleginnen und Kollegen beteiligt“, hieß es am Nachmittag.

Unter anderem legten Mitarbeiter rund um Braunschweig und Salzgitter, in Stade, Verden und Hoya ihre Arbeit nieder. Auch um Hildesheim und Hameln sowie in der Grafschaft Bentheim an der niederländischen Grenze gab es nach Verdi-Angaben entsprechende Aktionen. Im Landkreis Lüneburg hatte die Verwaltung vorab gewarnt, bis zu 10.000 Schülerinnen und Schüler müssten mit Problemen im Busverkehr rechnen.

Nahverkehr-Warnstreiks auch in Braunschweig

Die Nahverkehrs-Warnstreiks bezogen sich diesmal formal nicht auf die Verhandlungen für den öffentlichen Dienst – es ging um eine andere Tarifrunde. Inhaltlich sind die Forderungen von Verdi aber in beiden Fällen ähnlich. Die Gewerkschaft kündigte daher bereits an, sich auch den für Freitag geplanten Arbeitsniederlegungen in mehreren Bundesländern anzuschließen. Dann sei zu erwarten, dass „große Teile des ÖPNV in Niedersachsen zum Stillstand kommen“, wie es hieß.

In der Landeshauptstadt soll der Betrieb von Bussen und Bahnen am Freitag weitgehend lahmgelegt werden. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) will einen kostenlosen Pendelverkehr als Ersatz für das Angebot der Üstra einrichten. „Auch Göttingen, Braunschweig, Bremen, Goslar und Celle kommen dann dazu“, sagte ein Verdi-Referent. dpa

