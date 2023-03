Braunschweig. Zweimal hatten Aktivisten im Februar den Verkehr in Braunschweig blockiert. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet Geschädigte, sich zu melden.

Am 16. Februar hatten sich mehrere Aktivisten am Rebenring auf der Straße festgeklebt. Gegen sie ermittelt jetzt die Polizei.

Klimaproteste Nach Klima-Aktionen in Braunschweig: Polizei sucht Geschädigte

Im Februar hat es mehrere Straßenblockaden von Klimaaktivisten in Braunschweig gegeben. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die Protestierenden wegen Nötigung im Straßenverkehr und sucht nach Geschädigten, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilen. Wer an der Weiterfahrt gehindert war, könne sich melden.

Aktivisten blockierten Verkehr in Braunschweig

Am Donnerstag, 9. Februar, war es zu einer Blockade des Straßenverkehrs durch mehrere Menschen auf der Kreuzung Hagenring/Jasperallee gekommen. Dort hatten sich insgesamt drei Personen auf der Fahrbahn festgeklebt.

Eine weitere Aktion hatte sich am Donnerstag, 16. Februar, am Rebenring ereignet. Dort blockierten fünf Personen die Fahrbahn, indem sie sich auf die Straße setzten.

Die Polizei sucht nach Personen, die durch die Aktionen an ihrer Weiterfahrt gehindert wurden. Hinweise können beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516 eingereicht werden.

