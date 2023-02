Braunschweiger Feuerwehrfrau absolviert Spezial-Ausbildung

Ein elf Kilogramm schweres Atemschutzgerät auf dem Rücken, eine Atemschutzmaske im Gesicht und am Feuerwehrhelm eine Sprechgarnitur für das Digitalfunkgerät befestigt – so steigt Isabell Bochow, Mitglied des ABC-Zuges der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig in den Chemikalienschutzanzug (CSA) ein. In diesen gasdichten Vollschutzanzügen gehen die Einsatzkräfte der Feuerwehr immer dann vor, wenn Gefahrstoffe vorhanden sind, vor denen die persönliche Schutzausrüstung keinen ausreichenden Schutz bietet, erklärt die Feuerwehr.

Die 23-Jährige hat sich nun ganz offiziell als CSA-Trägerin qualifiziert: nach mehreren Ausbildungsabschnitten, in denen neben den theoretischen Grundlagen auch die körperliche Belastbarkeit und die Arbeiten mit speziellen Messgeräten trainiert wurden.

Die 23-Jährige engagiert sich in der Ortsfeuerwehr Melverode und im ABC-Zug

Die Feuerwehrfrau kann damit ab sofort im Einsatz unter besonderer Schutzkleidung eingesetzt werden, teilt die Feuerwehr mit. Eine echte Premiere – Bochow ist die erste Frau, die in Braunschweig ehrenamtlich unter CSA eingesetzt werden kann. „Auch wenn es sehr anstrengend war, bin ich glücklich und stolz, die Qualifikation für die Tätigkeit im Chemikalienschutzanzug erworben zu haben und schon gespannt auf die ersten Einsätze“, freut sich Bochow.

Sie gehört der Ortsfeuerwehr Melverode an und engagiert sich darüber hinaus seit dem Jahr 2021 im ABC-Zug der Feuerwehr Braunschweig. Diese Einheit wird bei Gefahrstoffeinsätzen zur chemischen, biologischen, radioaktiven und nuklearen Gefahrenabwehr eingesetzt und hält ganz besondere Mess-, Analyse- und Probenahmetechnik bereit. Auch Spezialgeräte zur Dekontamination gehören zur Ausstattung dazu.

ABC-Zugführer Stefan Paul freut sich über die Motivation, mit der die junge Kameradin diese Herausforderung gemeistert hat: „Isabell ist die erste CSA-Trägerin im ABC-Zug und steht ihren männlichen Kameraden in nichts nach.“

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de