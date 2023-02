Braunschweig: Mann raubt 11-Jährige aus – Täter flüchtig

Am Montagnachmittag hat ein unbekannter Mann eine 11-Jährige auf ihrem Heimweg verfolgt. Anschließend zerrte er an dem Mädchen und stahl die Sportkleidung aus ihrer Tasche. Das berichtet Braunschweigs Polizei.

Gegen 15.30 Uhr fuhr die 11-jährige Braunschweigerin mit der Straßenbahnlinie 3 von der Innenstadt bis zur Haltestelle Saalestraße. An der Haltestelle Donauknoten stieg ein Mann in die Straßenbahn und nahm immer wieder Blickkontakt zu der 11-Jährigen auf. An der Haltestelle Saalestraße stieg sie aus und ging in Richtung Ilmweg.

Braunschweig: Unbekannter hält Mädchen Mund und Nase zu

Der Mann folgte ihr und hielt sie fest. Er hielt ihr von hinten Mund und Nase zu. Dem Mädchen gelang es trotzdem zu schreien, woraufhin er von ihr abließ und ihr die Sporttasche entriss. Diese entleerte er und stahl Teile ihrer Sportbekleidung.

Die 11-Jährige lief in ihr Wohnhaus und erzählte ihrer Mutter von der Tat. Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein und suchte nach dem unbekannten Mann. Er konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei Braunschweig sucht den Täter

Der Mann wird beschrieben als zirka 30 Jahre alt und größer als 1,70 Meter. Er ist sehr blass, hat ein rundes Gesicht, ist korpulent gebaut und hat blonde Haare. Er trug eine neongelbe Jacke, eine hellblaue Jeans und einen schwarzen Rucksack. Die Polizei hat die Streifenfahrten in der Weststadt intensiviert und sucht nach weiteren Zeugen, die den Mann bei der Tat, in der Straßenbahn oder bei der Flucht beobachtet haben.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476-2516. Rückfragen bitte an die Polizei Braunschweig.

