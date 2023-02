Jack kam mit Flüchtlingen aus der Ukraine nach Braunschweig

Braunschweig. Trauriges Schicksal: Seine Familie findet hier keine Wohnung, in die ein so großer Hund mitkommen darf. Nun sucht das Tierheim neue Halter.

Bernhardiner-Rüde Jack wurde von einer Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine mit nach Deutschland gebracht. Wie das Braunschweiger Tierheim mitteilt, lebte er dort als Hofhund und kannte bislang keine Wohnung.

„Da es der Familie nicht möglich war, eine Bleibe mit einem so großen Hund zu finden, gaben sie Jack in unserem Tierheim in Pension“, sagt Tierheimleiterin Verena Geißler. „Als die Familie auch nach Monaten keine Wohnung fand, in die Jack hätte mitkommen dürfen, baten sie uns, eine neue Familie für Jack zu finden.“

Der Hund muss noch Grundgehorsam und den Umgang mit Artgenossen lernen

Jack ist ihr zufolge Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen und freundlich. Er habe in seiner vorherigen Familie Kinder und Katzen kennengelernt. „Leider wurde er nie mit anderen Hunden sozialisiert“, so Geißler.

Die Folge: „Jack reagiert sehr heftig, wenn er bei Spaziergängen auf seine Artgenossen trifft. Bei seiner Größe und Gewichtsklasse ist das natürlich ein großes Problem. Wir trainieren Jack zur Sicherheit gerade einen Maulkorb an, den er bei Spaziergängen erst einmal tragen soll.“

Dazu komme, dass Jack nicht sehr leinenführig sei und er auch sonst keinen guten Grundgehorsam habe. „Hier kommt auf die neuen Besitzer noch etwas Arbeit zu“, so Geißler. „Aber Jack ist ein feiner Kerl, der sich gut bürsten lässt, brav beim Tierarzt ist, gut im Auto mitfährt und sicherlich auch mal alleine bleiben kann.“

Jack sucht ein Haus mit Grundstück und erfahrene Hundehalter, die ihm das Hunde-Einmaleins noch beibringen können. Der Bernhardiner ist fünf Jahre alt (geboren am 16. September 2017). Er braucht Geißler zufolge keine stundenlangen Spaziergänge jeden Tag, aber er liebe es draußen zu sein.

Kontakt zum Braunschweiger Tierheim

Wer Interesse an Jack oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: (0531) 500007. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

