AfD Braunschweig wählt Direktkandidaten für die Landtagswahl

Braunschweig. Der Landtagsabgeordnete Stefan Wirtz ist nicht wieder dabei. Bei der Wahl 2017 hatte die AfD in Braunschweig sechs Prozent der Stimmen erhalten.

Die Braunschweiger AfD hat kürzlich die Direktkandidaten für die Landtagswahl im Oktober nominiert. Wie die Partei mitteilt, tritt im Wahlkreis 1 (Braunschweig-Nord) der Diplom-Kaufmann Mirco Hanker an. Er hatte im vergangenen Jahr bereits für das Amt des Oberbürgermeisters und 2017 für den Bundestag kandidiert. Im Wahlkreis 2 (Braunschweig-Süd) geht der Systemanalytiker Gunnar Scherf ins Rennen. Scherf war in der vergangenen Wahlperiode Mitglied des Rates der Stadt. Im Wahlkreis 3 kandidiert die Fremdsprachenkorrespondentin Rabea Shahini.

„Mit diesen drei Kandidaten, die alle auch Mitglied im Vorstand sind, tritt die AfD Braunschweig mit einem starken und kompetenten Team an, um die Ergebnisse der AfD aus der letzten Landtagswahl noch einmal deutlich zu verbessern“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei der letzten Landtagswahl 2017 war die AfD erstmals in Niedersachsen angetreten und hatte landesweit 6,2 Prozent der Stimmen erhalten – in Braunschweig 6,0 Prozent. Der Braunschweiger Stefan Wirtz war damals mit Platz 6 auf der Landesliste in den Landtag eingezogen. Insgesamt hatte die AfD-Fraktion neun Mitglieder. Allerdings war die Fraktion im Jahr 2020 auseinandergebrochen: Die damalige Fraktionsvorsitzende Dana Guth sowie die Abgeordneten Stefan Wirtz und Jens Ahrends hatten nach internen Differenzen ihren Austritt erklärt.

Vor wenigen Tagen hat die niedersächsische AfD ihre Landesliste für die Landtagswahl aufgestellt. Die drei Braunschweiger Direktkandidaten sind dort nicht vertreten. Aktuellen Umfragen zufolge könnte die AfD voraussichtlich wieder auf sechs bis sieben Prozent kommen.

