Mirco Hanker, Fraktionsgeschäftsführer der AfD im Rat, erklärt, warum ausgerechnet er Oberbürgermeister werden will - und was er im Falle einer Wahl als Erstes anpacken würde. Video: Stefan Lohmann

Braunschweig. Kandidaten im Porträt: Warum ist einer wie er eigentlich in der AfD? Hanker erklärt, was ihm in seiner Partei und für Braunschweig wichtig ist.