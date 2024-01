Walkenried. Was ist in der Gemeinde Walkenried los? Immer mehr Einsätze werden gemeldet. Die Retter stehen vor einer Überlastung. Das droht dann.

Was ist bloß in der Gemeinde Walkenried seit dem Jahr 2021 passiert: Diese Frage lässt Gemeindebrandmeister Tobias Mielke keine Ruhe. Warum? Das beweisen Zahlen eindrucksvoll. Seit dem Jahr 2021 hat sich die Anzahl der Einsätze, die die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Wieda, Zorge und Walkenried abarbeiten mussten, verdoppelt. Exakt 191 Mal waren die Wehrmitglieder im Jahr 2023 Einsatz, 2021 waren es gerade einmal 89. Sein Fazit: „In unserer Gesellschaft läuft irgendetwas schief. Ich kann noch nicht sagen, was die Veränderung ausmacht“, aber sie sei gefährlich.