Wiedigshof. Sirenenalarm in der Gemeinde Walkenried: Die Feuerwehren werden zu einem Brand gerufen. Das ist bislang bekannt.

Sirenen schreckten in der Nacht zum 14. Dezember die Menschen in der Gemeinde Walkenried auf. Der Grund: In der Feldflur bei Wiedigshof standen aus bislang unbekannten Gründen Strohballen in Flammen. Gegen 3 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Walkenried, Wieda und Zorge hin zu dem Brand gerufen.

Brand bei Walkenried: 50 Feuerwehr-Mitglieder sind im Einsatz

Wie Gemeindebrandmeister Tobias Mielke gegenüber dem Harz Kurier erklärte konnten die Mitglieder der Wehren aus Wieda und Zorge jedoch schnell wieder in ihre Depots geschickt werden, die Löscharbeiten übernahmen die ca. 50 Einsatzkräfte aus Walkenried. Etwa gegen 7 Uhr waren die Löscharbeiten beendet, die Kräfte wieder in das Gerätehaus eingerückt

Die Brandursache ist noch unbekannt, die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr an die Polizei übergeben.

