Wolfsburg. Im Wolfsburger Einkaufszentrum wird am Samstag das asiatische Neujahrsfest gefeiert. Das wird den Besuchern im DOW alles geboten.

Besucher der Designer Outlets Wolfsburg (DOW) können am Samstag, 10. Februar, durch besondere Angebote zum Valentinstag stöbern und dabei in die asiatische Kultur eintauchen. Anlässlich des asiatischen Neujahrsfestes Lunar New Year stehen in dem farbenfroh geschmückten Center traditionelle asiatische Tanz- und Kampfkunst-Vorführungen auf dem Programm, wie das DOW mitteilt.

Neujahrsfeier im Designer Outlet Wolfsburg

Von 14 bis 16 Uhr werden traditionelle Tänze aus verschiedenen asiatischen Ländern präsentiert. Talentierte Künstler werden in eindrucksvollen Choreografien einen Einblick in die Welt der atemberaubenden Kampfkünste und Techniken geben und die Besucher in den besonderen Bann der asiatischen Kultur und Unterhaltung ziehen, heißt es in einer Mitteilung des DOW.

Vorführungen asiatischer Kampfkunst gibt es am Samstag in den Designer Outlets in Wolfsburg. © Designer Outlets Wolfsburg | Thomas Koschel

Center-Manager Michael Ernst schaut mit Vorfreude auf den ereignisreichen Samstag: „Ich freue mich auf alle Kunden, die diese besondere Stimmung in den Designer Outlets Wolfsburg kurz vor dem Valentinstag bei uns genießen werden. Unser Center wurde mit viel Liebe und Sorgfalt festlich geschmückt, um ein authentisches asiatisches Ambiente zu bieten, das die Feststimmung des Lunar New Year perfekt einfängt.“

Traditionelle Tänze und Kampfkunst aus Asien im Designer Outlet Wolfsburg

Im farbenprächtigen Ambiente können Besucher durch besondere Angebote zum Valentinstag stöbern und sich auf der Suche nach einer kleinen Geste oder einer Überraschung von vielen Geschenkideen in den Shops inspirieren lassen. Geöffnet ist das DOW am Samstag von 10 bis 20 Uhr.

red