Wolfsburg. Die Fahrgeschäfte und Bands fürs Wolfsburger Schützenfest stehen fest. Worauf sich Kirmesfreunde jetzt schon freuen können.

Der Countdown fürs 72. Schützen- und Volksfest in Wolfsburg läuft: In 71 Tagen beginnt im Allerpark der größte Rummel zwischen Harz und Heide. Vom Beginn am Freitag, 3. Mai, bis zum Ende am Sonntag, 12. Mai, dürften sich wieder hunderttausende Besucher auf dem Schützenplatz ins Getümmel stürzen.

Die vielleicht wichtigsten Vorbereitungen fürs Wolfsburger Schützenfest sind bereits abgeschlossen: Schützen-Vorsitzender Stefan Wolters hat alle Bands und Künstler für das Festzelt gebucht. Und Stefan Franz und Thomas Bronswyk haben im Auftrag der Schützengesellschaft die Verträge mit den Schaustellern eingetütet, die in diesem Frühjahr ihre Karussells und Fahrgeschäfte auf dem Festplatz aufbauen.

Wolfsburger Schützenfest 2024 beginnt am 3. Mai

Die Wilde Maus, aber ganz ganz groß und mit VR-Brillen für die Rummelbesucher: Das ist die Wilde Maus XXL, die im Mai 2024 auf dem Wolfsburger Schützen- und Volksfest stehen wird. © Privat | Max Eberhard & Sohn GmbH

Dass die Stammbeschicker wiederkommen, ist klar. Break Dance und die Jaguarbahn dürfen auf keinem Wolfsburger Schützenfest fehlen. Doch Stefan Franz lässt sich auch schon die Namen von drei Top-Attraktionen entlocken.

Frisch von der Premiere auf dem Hamburger Dom wird das neue Fahrgeschäft der Familie Fackler in Wolfsburg landen. „Evolution“ ist so neu, dass es noch nicht einmal Pressebilder davon gibt. Der Propeller soll die Fahrgäste mit bis zu 140 km/h und einer Beschleunigung von bis zu 4,5 G in höchste Höhen und tiefste Tiefen katapultieren. Die Eigentümer kündigen „Evolution“ als höchstes transportables Flugkarussell der Welt mit Onride-Videoanlage an. 32 Personen können pro Fahrt einen Adrenalinrausch erleben. Ebenso viele Kameras gehören zum Fahrgeschäft.

Spektakuläre neue Fahrgeschäfte beim Wolfsburger Schützenfest

Den Wunsch nach virtuellen Erlebnissen befriedigt auch die „Wilde Maus XXL“. Die Mitfahrer der 30 Meter hohen Achterbahn können die 605 Meter lange Strecke und die drei Schussfahrten mit oder ohne VR-Brille genießen. „Das ist eine richtig coole Geschichte“, kündigt Stefan Franz an. Apropos cool: Zur Abkühlung saust die „Wilde Maus“ auch durch Wasserfontänen.

Highlight Nummer 3 ist der Freifallturm „Hangover“ der Schaustellerfamilie Schneider, die im vergangenen Jahr mit ihrer Achterbahn „Heidi – the Coaster“ auf dem Wolfsburger Schützenfest war.. „Hangover“ kündigt Stefan Franz als „Schmankerl“ an. Der 2,8 Millionen Euro teure Turm rollt vom Nürnberger Frühlingsfest nach Wolfsburg. Er lässt bis zu 24 Schwindelfreie gleichzeitig aus einer Höhe von 85 Metern mit 90 km/h gen Erde fallen.

Weitere Karussells für das Schützen- und Volksfest sind noch geheim

Wie schon beim Tag der Niedersachsen tritt die Band Marquess auch auf dem Wolfsburger Schützenfest auf. © Anja Weber | Anja Weber

Stefan Franz kündigt bis zum Start des Wolfsburger Schützenfests noch einige Überraschungen an. Die Bewerbungslage sei sehr gut gewesen, sagt er. „Man merkt, dass das Schützenfest in Wolfsburg eine der Top-Veranstaltungen in Deutschland ist.“

Top soll auch das Programm im Festzelt werden. Für die Eröffnung am Freitag, 3. Mai, hat der Vorsitzende der Schützengesellschaft, Stefan Wolters, die Band Marquess gewonnen. Die Popmusiker aus Hannover spielen vor allem spanischsprachige Songs. Sie legen los, bevor beim traditionellen Schützenfest-Eröffnungsfeuerwerk die „Aller in Flammen“ steht.

Wolfsburger Schützenfest startet mit Marquess

Am Samstag geht das Programm im Festzelt mit der Travestieshow von Maria Crohn weiter. Ein Dauerbrenner, ohne den ein Wolfsburger Schützenfest schon fast kein Wolfsburger Schützenfest mehr wäre. „Wir stehen ganz klar dazu, dass wir bunt sind“, sagt Wolters.

Am Montag, 6. Mai, steigt in Kooperation mit dem Seniorenring, der WVG und Cadera der Seniorennachmittag mit Kaffee, Kuchen und Musik. 550 ältere Wolfsburger kamen im vergangenen Jahr. Wolters: „Ich schätze, das werden wir dieses Mal noch toppen.“

Vincent Gross kehrt ins Festzelt im Allerpark zurück

Der Schweizer Sänger Vincent Gross tritt am 10. Mai zum zweiten Mal auf dem Schützen- und Volksfest in Wolfsburg auf. © Künstler | Vincent Gross

Für die „Nacht im Festzelt“ sind wieder die Trenkwalder mit ihrem Austropop gebucht. „Die machen Dampf im Zelt“, freut sich Stefan Wolters. Die Sause mit Oktoberfestflair wird am Mittwoch, 8. Mai, gefeiert. Am Tag darauf – Christi Himmelfahrt – stehen die Trenkwalder beim Schützen-Festessen mittags gleich wieder auf der Bühne.

Am Freitag, 10. Mai, kommt ein Top-Act, der Wolters vor zwei Jahren besonders gut gefallen hat. Der Schweizer Sänger Vincent Gross kehrt auf den Rummel zurück. „Die ersten Fanclubs haben sich schon angemeldet“, berichtet Wolters. Er ist glücklich, dass der 27-Jährige trotz Karriere wieder im Zelt auftritt. „Der wäre normalerweise für uns nicht mehr bezahlbar. Aber er war so zufrieden mit uns, dass er gerne wiederkommt.“

Maxxit spielt am 11. Mai – dann steigt auch das große Feuerwerk

Am Samstag, 11. Mai, ist dann noch einmal volles Programm für die Schützen und Festbesucher. Am Nachmittag findet die Proklamation der neuen Majestäten am Schloss statt, am Abend werden sie im Zelt gekrönt. Dort will auch die Coverband Maxxit bis in die Nacht spielen – nur unterbrochen vom beliebten Höhenfeuerwerk.

Stefan Wolters hofft, dass das Schützen- und Volksfest erneut die Marke von 400.000 Besuchern knackt. Rekorde zu toppen, werde aber immer schwieriger, sagt er – und erinnert an das Verkehrschaos, das schon 2023 nach dem Feuerwerk herrschte.

