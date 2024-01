Wolfsburg. Die einen lieben den Valentinstag am 14. Februar, andere hassen ihn. Hier gibt‘s Ideen für romantische, actionreiche und teure Dates.

Liebe, Blumen, Kuchen, Dates, Geschenke: Am Valentinstag ist die Welt für viele verliebte Paare rosa. Magie liegt in der Luft. Wer schon jetzt ein extravagantes, außergewöhnliches oder skurriles Date in Wolfsburg für den 14. Februar planen möchte, für den haben wir eine Auswahl zusammen gestellt: Date-Ideen in Wolfsburg zum Valentinstag – an diesen Orten wird es romantisch! Kleiner Tipp für die Planung: Der 14. Februar ist ein Mittwoch. Also früh genug Urlaub einreichen – für manche Date-Idee zumindest gar nicht so verkehrt.

1. Date-Idee für den Valentinstag in Wolfsburg: Spaziergang am Allersee

Wir starten mal ganz langsam und heben uns die extravaganten Date-Ideen für den Valentinstag für einen späteren Zeitpunkt in diesem Text auf: Ein Spaziergang am Allersee ist immer eine gute Idee. Egal ob Sonne, Regen oder Schnee – wir erinnern uns: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Am Allersee kann man am Valentinstag den ein oder anderen Kilometer gemeinsam bewältigen. Bei einer Seerunde kommen die verliebten Paare, Freundinnen oder Singles auf circa fünf Kilometer. Genug Zeit, um über den Alltag zu quatschen, über Zukunftspläne zu philosophieren oder einfach die Zweisamkeit zu genießen.

Am Allersee kann man nicht nur am Valentinstag schön entlang spazieren. Und wenn das Wetter mitspielt, ist auch ausreichend Platz für ein schönes Picknick. (Archiv) © regios24 | Helge Landmann

2. Date-Idee für den Valentinstag in Wolfsburg: Shoppen in den DOW

Wer liebt es nicht, durch Läden zu schlendern, Hand in Hand entlang der Schaufenster zu flanieren und sich vielleicht sogar ein neues Lieblings-Kleidungsstück zu kaufen!? Eine perfekte Date-Idee für den Valentinstag, um den Geldbeutel zu schmälern und den Kleiderschrank aufzufüllen: ein Besuch im Designer Outlet Wolfsburg. Wer eine Pause benötigt, kann sich beispielsweise mit Pizza oder Burger stärken – um es am Valentinstag mal ein bisschen legerer zu halten.

3. Date-Idee für den Valentinstag in Wolfsburg: Abstecher ins Tiergehege Wolfsburg

Wie süüüüüß! Statt sich zum Valentinstag süße Tiervideos auf Instagram, Whatsapp und Co. zu schicken, kann man mit Kaninchen, Pfau und Co. im Tiergehege Wolfsburg mal im realen Leben auf Tuchfühlung gehen. Geöffnet ist das Gehege auf dem Klieversberg täglich von 8.30 bis 15.30 Uhr.

4. Date-Idee für den Valentinstag in Wolfsburg: Besuch im Kunstmuseum

Ein bisschen Amore, ein bisschen Kultur: Das ist am 14. Februar von 18 bis 22 Uhr beim „Art & Cocktail“-Abend im Kunstmuseum möglich. Erst bekommen die Gäste eine exklusive Führung durch die Ausstellung „Paolo Pellegrin. Fragile Wunder“, bevor sie den Abend im Restaurant Oberdeck ausklingen lassen. Auf dem Menü: Ein Cocktail nach Wahl und eine Tapas-Variation. Die Veranstaltung ist mittlerweile ausgebucht. Falls man den Valentinstag aber nachholen mag: Am 13. März gibt es wohl noch Tickets.

5. Date-Idee für den Valentinstag in Wolfsburg: Frühstück und Brunch

Sie starten den Valentinstag lieber mit einem ausgiebigen Frühstück? Dann ran ans Frühstücks-Menü vieler Wolfsburger Restaurants und Cafés. Croissant mit Marmelade, Obstsalat oder herzhaft belegte Brötchen mit Käse, Ei oder Wurst: Liebe geht durch den Magen. Egal zu welcher Uhrzeit.

6. Date-Idee für den Valentinstag in Wolfsburg: SPA-Besuch

Massagen, Sauna, Wellness – diese drei Worte sind für Sie der Inbegriff eines guten Dates? Dann ist ein Besuch im Spa genau das richtige am Valentinstag. Egal ob im Kraftwerk-Spa im Ritz Carlton, im Askero Day Spa im Badeland Wolfsburg, im Hotel an der Wasserburg oder in der Salzgrotte Salz Willa – in Wolfsburg gibt es genug Möglichkeiten, den Tag der Liebe so richtig zu genießen und die Seele baumeln zu lassen. Tschüss Alltagsstress. Hallo Ruhe, Frieden und Geborgenheit!

7. Date-Idee für den Valentinstag in Wolfsburg: Oldtimer ausleihen

Wir steigern unsere Date-Vorschläge für den Valentinstag mal ein wenig: Wie wäre es mit einer Spritztour durch die VW-Stadt? Dann können sich Valentinstag-Liebhaber beim Hotel An der Wasserburg einen Oldtimer mieten und damit durch die Stadt und Umgebung düsen. Die Auswahl reicht von einem Porsche 912E, über einen Scirocco 1 bis hin zu einem VW Käfer. Für wahre Auto-Liebhaber doch genau das Richtige – und spätestens jetzt schlägt das Herz doch auch bei einem Date-Muffel höher.

Christian Rohde (links) und Schwiegersohn Jan Libudzic nennen sechs Oldtimer ihr Eigen, die man ab jetzt alle mieten kann. © regios24 | Lars Landmann

8. Date-Idee für den Valentinstag in Wolfsburg: Dinner im Restaurant „Zum Tannenhof“

Und dann geht es am Abend mit dem Oldtimer direkt zum leckeren Valentinstags-Dinner im Restaurant „Zum Tannenhof“. Rote Herzen hängen von der Decke, rote Servietten und Rosen-Bouquets verzieren die Tische. Wie romantisch! Eröffnet wird das kalt, warme Buffet um 18.45 Uhr. Dessert gibt es dann ab circa 20 Uhr. Reservierungen nimmt das Restaurant vorab entgegen.

9. Date-Idee für den Valentinstag in Wolfsburg: Abenteuer im Escape Room

Die Romantik-Schiene ist nicht so Ihr Ding? Dann ist der Escape-Room vielleicht genau das Richtige. Action, Gehirnschmalz und vielleicht auch ein wenig Grusel am Valentinstag. In der Escape City Wolfsburg gibt es vier Spielräume: Der magische Stein, Evil Mansion, Walking Death und Tutanchamun. Das Coole: Hier könnt ihr sogar mit mehreren Freundinnen und Freunden hin, denn die Räume können mit bis zu sechs Personen gespielt werden.

Gebucht werden können die Räume auf der Internetseite von Escape City Wolfsburg.

10. Date-Idee für den Valentinstag in Wolfsburg: Besuch in der Sülfelder Gutshof Brennerei

Ihr müsst euch den Valentinstag so richtig schön trinken? Dann ist ein Abstecher zur Sülfelder Gutshof Brennerei in der Dorfstraße 27 vielleicht genau das Richtige, um sich durch die Auswahl an Likören, Obstler oder Gin zu testen. Wer nicht vor Ort trinkt, kann die Käufe abends gemütlich auf dem Sofa testen.

Geöffnet hat die Brennerei mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Kann also ein feuchtfröhlicher Tag werden, der 14. Februar ...

Eine Nacht im Ritz Carlton Wolfsburg: Beim speziellen Arrangement „Celebrate Your Love Story“ des Luxushotels können Paare ihre Liebe zelebrieren. © Wolfsburg | Michael Uhmeyer

11. Date-Idee für den Valentinstag in Wolfsburg: Übernachtung im Hotel Ritz-Carlton

Extravaganz, pompös, Luxus: Das beschreibt ein Date zum Valentinstag im Ritz Carlton in Wolfsburg vielleicht ganz gut. Hier fehlt es den Paaren an nichts. Um ehrlich zu sein: Es ist mehr als „nur“ ein Date, es ist eine Liebes-Nacht, in der die Verliebten beim spezielle Arrangement „Celebrate Your Love Story“ des Luxushotels ihre Liebe und Zweisamkeit so richtig zelebrieren können. „Den gesamten schwimmenden Spa-Bereich hat das Paar in dieser Nacht exklusiv für sich. Man wird von einem Meer aus brennenden Kerzen, Champagner, exotischen Früchten und Canapées erwartet. Zwei Spa-Butler lesen einem jeden Wunsch von den Augen ab“, wirbt das Ritz Carlton auf seiner Webseite. Kosten für das Luxusdate am Valentinstag: 2250 Euro.