Wolfsburg. Eine Ladenschließung in den Designer Outlets Wolfsburg stürzt die Facebook-Gemeinde in Pessimismus. Doch es gibt auch Ideen für Neues.

Wer ist schuld, dass Polo Ralph Lauren in den Designer Outlets Wolfsburg schließt? Natürlich die Ampel! Und besonders die Grünen, meint eine Facebook-Userin. In einer regen Online-Diskussion über den Fortgang der Marke aus dem DOW verteidigt ein anderer Teilnehmer die These von der Verantwortlichkeit der Ampel gegen Zweifler: „Weil einfach alles teurer wird.“ Andere können die auf Facebook allgegenwärtigen Schuldzuweisungen an die Regierung offenbar nicht mehr lesen. „Soll morgen regnen! Doofe Grüne!!“, frotzelt ein Kommentator.

Zahlreiche Outlet-Kunden sind sich auf der Plattform einig, dass die Preisgestaltung des Polo-Shops nicht besonders verkaufsfördernd ist. 23 Likes sammelte eine Braunschweigerin bis Mittwoch mit dem Kommentar „Bei den Preisen wundert es mich nicht.“ Der Erfahrungsbericht einer anderen Userin deckt sich damit. „Ich war gestern da. Onlinepreis und Outletpreis gleich. Kein Wunder, dass die Leute wegfallen.“ Auch andere Facebook-Kommentatoren kritisieren Angebot und Preisgestaltung.

Warum der Shop Ende dieser Woche schließt, ist bislang nicht bekannt. Nichtsdestotrotz hat eine Hannoveranerin auf Facebook einen Tipp: „Bei TK Maxx in Hannover bekommt man die Marke deutlich günstiger.“ TK Maxx hat angekündigt, in diesem Jahr auch ein Geschäft in der Wolfsburger City-Galerie zu eröffnen.

Ein User stimmt derweil einen grundsätzlichen Abgesang auf Outlets an. „Die Outlets können langsam sowieso mal zumachen“, schreibt er auf Facebook. „Selten ist wirklich was dabei, was man haben möchte.“

Netz-Reaktionen: Sind die Grünen schuld? Oder die Preise?

Bei anderen Kunden sorgt die Nachricht vom Fortgang des Ankermieters dagegen für echtes Bedauern. „Absoluter Verlust für die Designer Outlets Wolfsburg“, kommentiert eine Facebook-Userin. „Oh nein“, eine andere.

Der Center Manager des DOW hat bereits mehrere Neueröffnungen in Aussicht gestellt. Falls es noch an Ideen mangeln sollte: 49 Likes erhielt ein Facebook-Kommentar mit dem Vorschlag, den Sneaker-Hersteller New Balance ins Outlet-Center zu holen. Weniger gut kam der Wunsch einer Klinikumsmitarbeiterin nach einem Primark-Outlet an. „Was soll dann der Einkauf kosten? Am Ende bekommt man noch Geld zurück“, hieß es da. Immerhin fünf Likes gab es für eine Userin, die auf „ein cooles Outlet für große Größen“ hofft.

Viele DOW-Kunden wünschen sich New Balance

Andere User verleitet die Nachricht von der Ladenschließung derweil zu düstersten Visionen für die ganze Stadt. „Voraussehender Blick? Bald gibt es Wolfsburg nicht mehr so, wie es war, und es wird ein zweites Bremerhaven mit 50 Prozent Arbeitslosen und keiner Aussicht auf eine Zukunft“, orakelt einer. Ein anderer korrigiert: Wolfsburg werde eher ein zweites Detroit.

