Fallersleben. Erneut haben unbekannte Täter am Dienstag in einem Wolfsburger Kleingartenverein Gartenlauben in Brand gesetzt. Das ist passiert.

Zum wiederholten Male haben am Dienstagvormittag Gartenlauben in einer Wolfsburger Kleingartenanlage gebrannt. Betroffen war diesmal wieder der Kleingartenverein „Neuland“ in Fallersleben. Laut einer Pressemitteilung der Berufsfeuerwehr Wolfsburg bemerkten Zeugen am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr Rauch über der Kleingartenanlage und alarmierten die Feuerwehr.

„Bei unserem Eintreffen war zunächst keine Rauchentwicklung erkennbar. Nachdem wir die Tür geöffnet hatten, zündete die Laube durch“, berichtete Einsatzleiter Robert Hafke von der Berufsfeuerwehr Wolfsburg. Je ein Trupp der Berufsfeuerwehr und der Ortsfeuerwehr Fallersleben kämpften unter Atemschutz gegen die Flammen. Parallel kontrollierten Polizei und freie Kräfte der Feuerwehr die gesamte Kleingartenanlage auf weitere Brandstellen.

Seit Dezember 2023 brennen immer wieder Lauben in Wolfsburger Kleingärtnervereinen. © FMN | Jürgen Runo

Laubenbrände in Wolfsburg: Zweite Gartenlaube brennt gegenüber des Einsatzortes in Fallersleben

Dabei entdeckten die Einsatzkräfte der Polizei direkt gegenüber der ersten Einsatzstelle in einer zweiten Gartenlaube einen weiteren Brandherd. Hier war das Feuer zum Glück bereits fast erloschen, sodass sich die Arbeit der Feuerwehr auf Nachlöscharbeiten beschränkte. Nach Angaben des Einsatzleiters geht die Feuerwehr davon aus, dass die Brände schon in den Nachtstunden entstanden sind und das Feuer zunächst aufgrund von Sauerstoffmangel nur schwelte. Die Polizei hat wie bei den letzten Bränden in den Kleingartenanlagen die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

red