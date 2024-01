Wolfsburg. Seit Weihnachten brennen immer wieder Lauben in Wolfsburger Kleingartenvereinen. Das sagen Polizei und Gärtner zum aktuellen Ermittlungsstand.

Mehr als ein Dutzend Lauben hat es seit Weihnachten in den Wolfsburger Kleingärten erwischt: Seit dem 25. Dezember vergangenen Jahres halten Laubenbrände die Wolfsburger Polizei und Feuerwehr auf Trab. Und die Sorge und Angst wird immer größer: Treibt sich ein Brandstifter in Wolfsburg umher? Und hat er es auf Kleingärtnervereine in Wolfsburg abgesehen? Wir lassen die vergangenen Wochen noch einmal Revue passieren.