Wolfsburg. Panik in Kleingärtnervereinen: Welchen Ermittlungsstand hat die Polizei? Wie organisieren sich die Vereine und was sagen Betroffene?

Seit Weihnachten werden Feuerwehr und Polizei immer wieder zu brennenden Lauben in Kleingärtnervereinen in Wolfsburg gerufen. Angst, Sorge, Ungewissheit: Treibt sich ein Brandstifter in Wolfsburg herum? Mehr als ein Dutzend Laubenbrände gibt es seit dem 25. Dezember 2023 zu verzeichnen. Wir haben bei Polizei, Kleingärtnervereinen und Betroffenen nachgefragt: Wie ist die Lage? Und was tun sie, um dem mutmaßlichen Brandstifter auf die Schliche zu kommen?