Wolfsburg. Die Brandserie geht weiter. Donnerstag brannte im Kleingartenverein Schäferbusch eine Laube, Freitag zwei im KGV Westersieck.

Erneut haben unbekannte Täter am Donnerstagabend zwei Gartenlauben, dieses Mal im Kleingartenverein Westersieck in der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg, in Brand gesetzt, so die Polizei Wolfsburg. Es entstand hoher Sachschaden. Zuletzt hatte es eine Brandstiftung in der Nacht zu Donnerstag im Kleingartenverein Schäferbusch in der Reislinger Straße gegeben.

Am Donnerstagabend entdeckten zwei Zeugen, die mit ihren Pkw die Heinrich-Nordhoff-Straße befuhren, im Bereich des Kleingartenvereins „Westersieck“ einen Feuerschein und verständigten umgehend die Feuerwehr. Diese habe trotz schnellstmöglicher Löscharbeiten die vollständige Zerstörung von zwei Gartenlauben nicht verhindern können. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die von den Kleingartenvereinen eingerichteten Patrouillen laufen nach Rücksprache mit der Polizei ihre Runden. Die Initiatoren sind gehalten, Feststellungen umgehend zu melden und von jeglicher Eigeninitiative abzusehen, um sich nicht selber in Gefahr zu bringen, so die Polizei weiter. Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Kleingartenbesitzer in Parzellen Videokameras installiert haben und bitten darum, diese der Polizei unter pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de zur Verfügung zu stellen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, bittet die Polizei Wolfsburg, sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red