Wolfsburg. In der ältesten Disko Wolfsburgs ist die Party vorbei. Im Moonlight läuft der Räumungsverkauf. So ist es zur Schließung gekommen.

In der Heinrich-Heine-Straße hat eine Ära des Nachtlebens geendet: Am 31. Oktober wurde das Moonlight geschlossen. Nach 51 Jahren an drei Standorten, unzähligen ausgeschenkten Gläsern Bier und Tausenden gespielten Songs ist es in Wolfsburgs ältester Diskothek endgültig still geworden.