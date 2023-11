Die letzte Chance für Trödel-Fans in Wolfsburg im Jahr 2023

Zusatztermin für alle Trödel-Fans in Wolfsburg: Zum letzten Mal 2023 findet am Sonntag, 12. November, ein Groß-Flohmarkt auf dem Festplatz im Allerpark statt. Das trockene und sonnige Herbstwetter verspricht für diesen Termin noch einmal einen vollen Platz mit vielen Anbietern und Besuchern, heißt es in der Mitteilung von Veranstalter Move Messen.

„Nachdem wir eigentlich bereits im Oktober den letzten Markt für diese Saison angekündigt hatten, ergab sich kurzfristig noch die Möglichkeit für diesen November-Termin, den wir natürlich gern nutzen. So bietet sich für alle Verkäufer doch noch ein weiteres Mal in diesem Jahr die Gelegenheit, ihren Trödel an den Mann oder die Frau zu bringen. Das ist dann aber in diesem Jahr der definitiv letzte Markt am Allerpark“, sagt Jens Rosenberg von Move Messen. Er kündigt an: „Wir haben hier viele Privatleute, die ihren Keller oder Dachboden aufräumen, so wird es sicherlich für die Besucher viele attraktive Waren zu erstehen geben.“

Der Flohmarkt im Allerpark in Wolfsburg will mit vielen Schnäppchen locken

Der Groß-Flohmarkt im Wolfsburger Allerpark soll einer der größten der Region sein und den Flohmarkt-Freunden hier seit fast 30 Jahren eine beliebte Plattform zum Kaufen, Verkaufen oder Tauschen bieten. „Für alle Trödelfreunde der Region ist dieser Markt die erste Adresse, wenn es darum geht, die Haushaltskasse aufzubessern oder nach Schnäppchen zu suchen“, heißt es in der Mitteilung weriter. Schallplatten, Bücher, Kinderspielzeug, Bekleidung, Antikes, Kurioses, Werkzeug und vieles mehr sei im Angebot.

Die Standgebühren sind laut Veranstalter günstig. So bezahlen Aussteller für einen 4 Meter breiten Platz 40 Euro, das Auto darf dabei direkt am Stand stehen bleiben. Mitmachen kann jeder. Aussteller kommen ohne Reservierung zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr auf das Gelände am Schützenplatz. Dort werden sie von Mitarbeitern der Agentur Move in Empfang genommen und zu ihrem Platz gewiesen.

„Flohmärkte sind in“, sagt Jens Rosenberg. „Warum etwas wegwerfen, mit dem man Geld verdienen kann? Spaß macht es obendrein.“ Weitere Informationen sind abrufbar im Internet unter www.move-messen.de oder telefonisch unter (05361) 22729. Auch die Termine für 2024 seien in der Planung und würden schnellstmöglich veröffentlicht.

red

