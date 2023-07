Max Giesinger eröffnet Autostadt-Konzertsommer – Resttickets

Max Giesinger tritt am Freitag in Wolfsburg auf.

Heute Abend geht es los: Deutschpop-Sänger Max Giesinger eröffnet gegen 20 Uhr das sechswöchige Autostadt-Sommerfestival in Wolfsburg. Der 34-Jährige, der mit „80 Millionen“ den heimlichen Soundtrack zur Fußball-EM 2016 beisteuerte, nahm 2011 im Team von Xavier Naidoo bei der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ teil und erreichte dort Platz vier – einen Platz hinter Michael Schulte, der auch schon in der Autostadt auftrat. Seitdem sind beide beste Freunde. 2014 kam Giesingers Albumdebüt „Laufen lernen“ auf den Markt, 2016 das Platin-Werk „Der Junge, der rennt“, das Gold-Album „Die Reise“ folgte 2018, „Vier“ dann 2021.

Giesinger, den Florian Künstler als Voract unterstützt, ist der erste von insgesamt 22 Acts, die bis zum 20. August beim Autostadt-Sommerfestival auftreten. Fast alle Shows sind bereits ausverkauft, für Max Giesinger sind für Kurzentschlossene noch wenige Restkarten bei Eventim und am Autostadt-Welcome-Desk zum Preis von 10 Euro für Jahreskartenbesitzer und 25 Euro als Normalpreis verfügbar. Aktuell gibt es ansonsten, auch bei der Konzertkasse, nur noch Tickets für die No Angels (15. Juli), Gregor Meyle/Lord of the Lost (29. Juli) und Marius Neset/Calum Scott (12. August).

Zuletzt war Giesinger anlässlich des IG-Metall-Sommerfestes im Jahr 2019 in Wolfsburg und trat im selben Jahr beim Raffteich-Open-Air in Braunschweig auf.

