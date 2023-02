Wolfsburg. Im Januar verbuchte das Sternenhaus in Wolfsburg einen Besucherrekord. Nun erhält es neue Projektoren. Die Freunde des Hauses müssen sich gedulden.

Umbau Das Planetarium in Wolfsburg muss schließen

Das Planetarium macht zu – aber nicht für immer. Nach einem Besucherrekord im Januar schließt der Publikumsmagnet auf dem Klieversberg ab Donnerstag, 16. Februar, bis einschließlich Freitag, 10. März, seine Pforten. Der Grund: Umbaumaßnahmen.

Das Planetarium hat einen fulminanten Start ins neue Jahr verbucht und konnte im Januar mit 8349 Besucherinnen und Besuchern sogar einen Besucherrekord verzeichnen, wie es in der Mitteilung der Sternwarte heißt. In der fast 40-jährigen Geschichte des Planetariums habe es bisher keinen einzigen Monat gegeben, der besucherstärker war als der Januar 2023. Vor 26 Jahren, im Dezember 1996, habe das Planetarium einmal die 8000er Marke knacken und 8197 Besucherinnen und Besucher verzeichnen können.

Gute Nachrichten für Geschäftsführerin Eileen Pollex: „Mein Team und ich freuen uns selbstverständlich, dass wir mit unseren vielfältigen Bildungs- und Kulturangeboten mehr Menschen als jemals zuvor erreichen konnten, insbesondere nach den erheblichen Besucherrückgängen durch die Pandemie.“ Mit den Besucherzahlen habe das Team des Planetariums ein gewisses Polster angelegt, um die knapp dreiwöchige Schließung des Hauses, die für Mitte Februar bis Mitte März aufgrund großer Umbauarbeiten der Planetariumstechnik geplant ist, zu verschmerzen.

Neue LED-Projektoren für das Planetarium

Das Planetarium erhält neue Technik: Die sechs LED-Projektoren der Firma Zeiss der dritten Generation lösen die alten Projektoren der ersten Generation ab und sollen zukünftig eine höhere Auflösung und dank der LED-Lichtquellen eine sehr hohe Farbbrillanz bieten. Laut Pollex steht mit dem Einbau der neuen Projektoren die größte Modernisierung der digitalen Kuppeltechnik seit 2011 an: „Mit den sechs neuen Projektoren gibt es in unserer Kuppel noch mehr Schärfe, mehr Farben und auch mehr Details in unseren bereits laufenden Programmen.“

Natürlich kommt auch der Sternenhimmel nicht zu kurz: In Wolfsburg würden sich ein digitales Ganzkuppelbild und komplett dunkler Hintergrund, der die Sterne strahlen lässt, aufgrund der hybriden Kuppeltechnik aus analogem Sternenprojektor und digitalem Fulldome-System perfekt kombinieren lassen, heißt es.

Das Team des Planetariums freue sich, mit dem neuen Projektionssystem auch das Publikum zu begeistern, wenn das Sternentheater ab Freitag, 10. März, wieder seine Pforten öffnet.

red

