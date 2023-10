Neues Restaurant in Wolfsburg an ungewöhnlichem Ort eröffnet

Wolfsburg Das asiatische Lokal ist in einem Gebäude zu finden, das jahrzehntelang ganz anders genutzt wurde. Das Ehepaar hat dafür einige Monate umgebaut.

Im ehemaligen „roten Kiosk“ in Wolfsburg-Detmerode haben Son Le und seine Frau Hai Nguyen, hier mit Söhnchen Trung Le (3), die „Ghien Wok & Sushibar“ eröffnet.

Es ist ein Kuriosum: Schon längere Zeit wurde das Gebäude nicht mehr so genutzt wie früher, zuletzt stand es leer. Nun hat darin ein asiatisches Restaurant eröffnet. Die ungewöhnliche Location für die neue Gastronomie in Detmerode ist der alte rote Kiosk!

Der rote Kiosk ist in Detmerode ein feststehender Begriff. Im Klinkerbau vis-à-vis dem einstigen Stufenhochhaus, heute Kurt 2.0, befand sich jahrzehntelang ein Kiosk. Detmeroder, darunter Generationen von Schülern, deckten sich früher hinter der Bushaltestelle an der Ecke Konrad-Adenauer-Allee/Kurt-Schumacher-Ring mit den Kleinigkeiten für den täglichen Bedarf ein. Einige Jahre nutzte eine Kiosk-Betreibergesellschaft das Objekt, jedoch nicht mehr als Verkaufsstelle.

„Ghien Wok & Sushibar“ im roten Kiosk in Detmerode eröffnet

Nun ist alles anders: Am 24. September hat Inhaber Son Le mit seiner Frau Hai Nguyen dort die „Ghien Wok Sushibar“ eröffnet. Das Ehepaar bietet asiatische Küche an, mit vietnamesischen Gerichten nach Originalrezepten als Schwerpunkt. Damit gibt es im Stadtteil nach der Schließung des japanischen Restaurants „Nagoya“ – das im Ex-Landhaus kurz einen Standort hatte und wo nun die „Pizzeria Meynum“ zu finden ist – also wieder ein asiatisches Lokal.

Von außen wurde die Optik des ehemaligen Kiosks nur behutsam angepasst. Rechts davor ist ein kleines Blumenbeet entstanden. „Das war meine Idee, es war zu viel Grau hier. So sieht es einladender aus“, erzählte Hai Nguyen beim Besuch unserer Zeitung, als noch letzte Innenarbeiten liefen. 40 Sitzplätze bietet das Lokal mit einer Gesamtfläche von zirka 100 Quadratmetern, das innen asiatisch-schlicht, aber ansprechend gestaltet ist.

Trockeneis sorgt für den Wow-Effekt beim Servieren dieser Sushi-Platte im Restaurant „Ghien Wok & Sushibar“. Foto: Helge Landmann / regios24

Restaurant-Betreiber haben Gebäude in Wolfsburg mehrere Monate umgebaut

Nach der Übernahme vom Vermieter hat das Wolfsburger Ehepaar mit Familie und Freunden mehrere Monate renoviert und umgebaut, um sich gemeinsam etwas aufzubauen. Im Internet sind sie auf den leerstehenden Kiosk gestoßen, der ihnen auf Anhieb gefiel. Hai Nguyen verriet auch, was der Name „Ghien“ auf Deutsch bedeutet: „Das heißt so viel wie superlecker.“ Angeboten werden kalte und warme Speisen. Die Gerichte können auch telefonisch vorbestellt und abgeholt werden; es gibt aber keinen Bringdienst. „Am besten schmeckt unser Essen ganz frisch zubereitet“, betonten die Betreiber.

Auf der Speisekarte finden sich Vorspeisen wie Frühlingsrollen, Avocado-Tatar oder Suppen, ebenso Bowls, warme Gerichte mit Nudeln oder Reis, vegetarisch, aber auch mit Fleisch oder Fisch. Auch Süßspeisen sind im Angebot. Groß ist die Auswahl an Sushi: Ob Maki, Nigiri oder Sashimi – sie lassen sich als Platte bestellen oder einzeln zusammenstellen. Ein Hingucker ist eine große Platte mit Sushi-Variationen, die für den optischen Wow-Effekt mit Trockeneis serviert wird.

Gastronomen-Ehepaar aus Vietnam lebt seit Anfang 2022 in Wolfsburg

Als besondere Spezialitäten empfiehlt der Chef zwei warme Gerichte: Reisnudeln mit gegrilltem Schweinebauch und Schweinehack oder Reisnudeln mit gegrillten Betelblattrollen (aus einer Pfefferpflanze) mit Rindfleisch.

Son Le ist kein ausgebildeter Koch, hat das Kochen aber im asiatischen Restaurant seines Vaters gelernt. Seine Frau unterstützt ihn im Service, ebenso wie ihre Cousine. Seit zehn Jahren leben die aus Vietnam stammenden Gastronomen in Deutschland, aber erst seit Anfang 2022 in Wolfsburg – mit Tochter Thy Le (6) und Söhnchen Trung Le (3).

Die Öffnungszeiten der „Ghien Wok & Sushibar“ sind vorerst täglich von 11 bis 22 Uhr. Telefonisch ist das Lokal erreichbar unter 05361/3794657.

