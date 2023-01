Verzögerungen bei Brücken für Weddeler Schleife in Wolfsburg

Die Aufregung war groß, als der weitere Ausbau der Weddeler Schleife im Herbst plötzlich auf der Kippe stand. Diese Hürde ist inzwischen beseitigt. Doch beim Brückenbau im Westen der Stadt gab’s Verzögerungen. Und für die Fertigstellung der dann zweigleisigen Bahnstrecke sind noch einige Sperrungen erforderlich.

Details erfuhr der Ortsrat Fallersleben/Sülfeld am Dienstagabend aus erster Hand: Projektleiter Tobias Reiff von DB Netze präsentierte im Hoffmannhaus den weiteren Zeitplan inklusive großer Sperrung.

Neue Brücken für wichtige Verkehrsstrecken über die Weddeler Schleife

Insgesamt drei Brücken im Verlauf wichtiger Verkehrsstrecken im Bereich Fallersleben/Sülfeld/Ehmen müssen neu gebaut werden, damit in Zukunft genügend Platz für die zwei Bahngleise der Weddeler Schleife ist. Hinzu kommt eine vierte kleinere Überführung.

• Im Verlauf der Landesstraße 292/Calberlaher Straße wird in Sülfeld eine neue, längere Brücke neben die bisherige gebaut, die am westlichen Ortsausgang über die Bahngleise führt.

• Auch die Überführung der Bahntrasse im Verlauf der Landesstraße 321/Wettmershagener Straße in Sülfeld wird durch einen Neubau ersetzt.

• Und auch die Kreisstraße 73/Bahnhof-West in Ehmen führt über die Bahnlinie und bekommt ebenfalls eine neue Brücke.

• Um eine Wirtschaftswegbrücke handelt es sich bei der Überführung Fauler Feldweg in Sülfeld. Das ist die westliche Verlängerung der Straße Damm.

Die L 292/Calberlaher Straße (rechts) in Sülfeld wird künftig über die neue Brücke führen, die dort für das zweite Gleis der Weddeler Schleife gebaut wird. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Corona behinderte Brückenbauarbeiten in Wolfsburg

„Wir haben 2021 mit dem Bau begonnen. Aber sind leider nicht so ganz ins Bauen gekommen“, blickte der Projektleiter der Deutschen Bahn zurück. Als Grund nannte er viele Personalausfälle wegen der Corona-Pandemie. „Daher sind wir bei den Brücken leider nicht so ganz im Zeitplan wie geplant.“

Was die Überführung Calberlaher Straße betrifft, berichtete Reiff, dass dort jüngst in einer Nachtsperrpause die Träger eingezogen worden seien, so dass die Brücke nun durchgängig sei. Er kündigte an, dass dort eine relativ kurze Vollsperrung erforderlich werde, „weil wir die Fahrbahn auf die neue Brücke verschwenken müssen“. Er rechnet mit zwei bis vier Wochen.

Überführung der L 321 soll im Mai fertig werden

Zum Faulen Feldweg sagte der Projektleiter, dass es dort derzeit ein „großes Loch“ gebe. Es gehe um Gründungsarbeiten für die neue Brücke, die im August 2023 fertiggestellt werden soll.

Bezüglich der Brücke im Verlauf der L 321 berichtete der DB-Projektleiter, dass dort der neue Überbau eingebaut sei, dann folge die Betonage. Bis Mai solle alles fertig sein, damit man im Juni an die Brücke auf der K 73 rangehen könne. Am 2. April sollen die Tiefbauarbeiten starten, in der Zeit dürfen Züge dort mit maximal 120 statt 160 Kilometern pro Stunde passieren.

Im Sommer gibt’s eine große Sperrpause der Deutschen Bahn

„Am 17. Juni ist Start der einzigen großen Sperrpause in diesem Jahr, am 24. August soll alles weitestgehend fertig sein“, kündigte der Projektleiter der Weddeler Schleife an. „Der 30-Minuten-Takt kann dann im Dezember 2023 in Betrieb gehen.“ Was insbesondere die Pendler zwischen Wolfsburg und Braunschweig seit Jahren herbeisehnen.

Der Bahn-Verantwortliche verriet auch, dass es wegen der Bauarbeiten immer wieder kleinere Sperrpausen gibt, beispielsweise jeden Sonntag von 1 bis 5.30 Uhr. „Und es gibt weitere kleine Nachtsperrpausen. Davon ist aber hauptsächlich der Güterverkehr betroffen.“

Wie es mit einer Umleitung des Straßenverkehrs während der Vollsperrung der L 292 aussieht, wollte Ortsratsmitglied Henning Ernst (CDU) wissen. „Ziel ist, dass die L 321 Ende Mai fertig ist“, sagte Reiff. Dann könne der Verkehr dort entlang geführt werden. Auf Nachfrage von Ortsbürgermeister André Schlichting (CDU) erläuterte der Projektleiter, dass die alte Brücke auf der L 292 abgerissen wird. Straße und Damm sollen aber bleiben und begrünt werden, unter anderem mit einer Streuobstwiese.

Zweigleisige Weddeler Schleife auch wichtig für Güterzugverkehr

Die Weddeler Schleife erstreckt sich zwischen Weddel im Landkreis Wolfenbüttel und Wolfsburg-Fallersleben. Sie ist Teil der Strecke Braunschweig­–Wolfsburg und daher nicht nur für den Personennah- und Fernverkehr bedeutend, sondern auch für den Güterverkehr wichtig, heißt es auf der Homepage der Deutschen Bahn zu diesem Projekt. „Um die Nahverkehrskapazitäten auf der Strecke zu steigern und den Reiseverkehr flexibler zu gestalten, wird der Abschnitt zweigleisig ausgebaut.“

