Viele Leute waren am Pfingstwochenende mit den Rädern unterwegs - so wie hier in Dettum.

Internet-Plattform So können Radler gefährliche Stellen in Wolfenbüttel melden

Radfahrer können über die Meldeplattform „RADar!“ auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam machen. Darauf verweist der Landkreis Wolfenbüttel in einer Pressemitteilung.

Wenn Schäden an der Oberfläche wie Baumwurzeln zur Slalomfahrt zwingen, Schilder fehlen oder die Verkehrsführung unübersichtlich ist, können Bürgerinnen und Bürger direkt über die Plattform Handlungsbedarf anmelden, heißt es darin. Dazu müsse man mit einem Pin in der digitalen Straßenkarte den Standort markieren. So wisse dann die Kommune, wo sie aktiv werden müsse. Stadt- und Landkreisverwaltung wiederum hätten die Möglichkeit, Radelnde öffentlich über die Verbesserungen zu informieren. In direktem Austausch miteinander werde die Qualität und Sicherheit zum Fahrradfahren immer weiter erhöht und das Radfahrklima verbessert.

Plattform entstand im Zuge der Stadtradeln-Kampagne

Die Meldeplattform wurde der Pressemitteilung zufolge im Zusammenhang mit der Klima-Bündnis-Kampagne Stadtradeln entwickelt. Bei dieser, wird erklärt, setzen sich tausende von Kommunen und hunderttausende von Bürgern für nachhaltige Mobilität ein.

Das passiere zum Beispiel auch beim diesjährigen Stadtradeln im Landkreis Wolfenbüttel, das noch bis zum 2. Juni laufe. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Stadt und allen kreisangehörigen Kommunen sammeln hier im Aktionszeitraum von 21 Tagen möglichst viele Fahrradkilometer und treten damit in einen bundesweiten Wettbewerb, erklärt der Landkreis in seiner Mitteilung.

Noch bis 2. Juni kann man beim Stadtradeln mitmachen

Wer mitmachen wolle, könne sich noch bis zum 2. Juni im Internet unter www.stadtradeln.de/Landkreis-Wolfenbuettel anmelden und die per Fahrrad zurückgelegten Kilometer im Online-Radkalender eintragen. Alternativ könne man auch die Stadtradeln-App herunterladen und darin alle geradelten Strecken tracken.

Sollten die Radlerinnen und Radler beim Stadtradeln oder später auf ihren alltäglichen Fahrten oder auf Freizeittouren störende oder gefährliche Stellen auf Radwegen feststellen, können sie diese schnell und einfach auf der Plattform „RADar!“ melden, wird erklärt. Meldungen über die Internet-Plattform sind möglich auf der Seite www.radar-online.net oder von unterwegs über die Stadtradeln-App.

