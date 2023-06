„Wolfenbütteler Landgenuss“ hält Köstlichkeiten bereit

Uehrde. Sieben landwirtschaftliche Erzeuger aus dem Landkreis Wolfenbüttel feiern am 4. Juni ein Hoffest in Uehrde – mit vielen tollen Produkten und mehr.

Zum ersten gemeinsamen Hoffest lädt am Sonntag, 4. Juni, ein kleiner Zusammenschluss regionaler landwirtschaftlicher Erzeuger nach Uehrde ein. Der neugierig machende Name von Erzeugergemeinschaft und Hoffest: „Wolfenbütteler Landgenuss“.

Dahinter, dies berichtet die Wirtschaftsförderung, stehen sieben Familien aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit ihren landwirtschaftlichen Betrieben. Dazu zählen die Familie Heins mit dem Spargelgut Braunschweiger Land in Uehrde, Familie Plättner-Bunke mit dem Biohof am Elm und Familie Lowes mit ihrem Käsehof in Evessen, Familie Glindemann mit dem Land-Ei und Familie Giffhorn mit dem Kürbisglück aus Volzum, Familie Berkelmann mit ihrem Biohof in Hachum sowie Familie Lüttge mit der Grünen Berta aus dem Ort Achim. „Wir stehen mit Leidenschaft und Verantwortung hinter dem, was wir tun: Gesunde, hochwertige und vielfältige Lebensmittel in unserer Heimat erzeugen“, unterstreicht Friedrich Heins, auf dessen Hof in Uehrde, Semmenstedter Straße 6, das Hoffest stattfinden wird.

Infos zu den regionalen Erzeugnissen

In der Zukunft haben sie viel vor, betont die Wirtschaftsförderung. So wollen sie noch enger zusammenwachsen. „Mindestens einmal im Jahr sollen Hoffeste abwechselnd auf einem unserer Betriebe ausgerichtet werden“, fügt Julia Lüttge hinzu. Dabei sollen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse in den Vordergrund gestellt werden, indem etwas über die Entstehung, die Vielfalt und Herausforderungen berichtet wird. „Wir planen auch gemeinsame und regelmäßige Vermarktungen“, wirft Biolandwirt Till Berkelmann ein. „Wir möchten möglichst vielen Wolfenbüttelern aus Stadt und Land die Chance geben, nicht nur unsere leckeren, regionalen Lebensmittel zu erwerben, sondern auch immer wieder mit uns Erzeugern ins Gespräch zu kommen“, sagen Anja und Ernst Glindemann.

Viel interessantes Drumherum

Das Fest wird von 11 bis 18 Uhr auf dem Hof und im großen Garten veranstaltet. Neben Eiern wird es unter anderem Eierlikör, Apfelsaft, Honig, Ziegenkäse, Wurst, Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbisöl, Gemüse, Spargel(-ragout) und Fruchtaufstriche geben. Zudem gibt es weitere Aussteller rund um Floristik und Handwerkskunst, gemütliche Verweilecken und Unterhaltung für Klein und Groß. Alte und neue Landmaschinen, Spargelführungen, musikalische Unterhaltung und eine Olympiade umrahmen das Programm.

