68-Jährige Seniorin beim Einkaufen in Wolfenbüttel beklaut

Wolfenbüttel. Eine Seniorin ist in Wolfenbüttel beim Einkaufen beklaut worden. Unbekannte Täter sind in Cremlingen zudem in einen Bürocontainer eingebrochen.

Ein Unbekannter hat während des Einkaufs in einem Dicounter die Geldbörse samt Inhalt einer 68-Jährigen gestohlen. Laut Angaben der Polizei war die Handtasche der Seniorin geöffnet und lag im Einkaufswagen, als der Dieb am Dienstagnachmittag in der Schweigerstraße zugriff.

Der oder die Täterin müsse offensichtlich die Gelegenheit zum Diebstahl ausgenutzt haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf dem Bericht zufolge auf zirka 250 Euro. Hinweise an die Polizei unter 05331 9330.

Unbekannte brechen in Cremlingen in Bürocontainer ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach Aufhebeln eines gesicherten Fensters in einen Bürocontainer in Cremlingen gelangt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen sie eine kleinere Menge Münzgeld. Der entstandene Gesamtschaden wird indes auf über 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter 05332 946540.

