Summertime Festival in Wolfenbüttel – Alle wichtigen Infos

Wolfenbüttel. Am 9. und 10. Juni wird im Seelinger Park in Wolfenbüttel wieder getanzt und gefeiert: Das Summertime Festival steht an. Alle Infos gibt es hier.

In nicht einmal vier Wochen ist es wieder soweit: In Wolfenbüttel geht das Summertime Festival in die nächste Runde. Am 9. und 10. Juni wird im Seelinger Park wieder gefeiert und getanzt. Damit das Festival-Wochenende auch glückt, haben wir die wichtigsten Infos hier einmal zusammengefasst.

Auf diese Künstler dürfen sich die Besucher freuen

Einlass ist am Freitag, 9. Juni, um 15.30 Uhr. Am Samstag geht es bereits um 12 Uhr los. Ende ist jeweils um 23.30 Uhr. Insgesamt stehen in dieser Zeit 29 Acts beim diesjährigen Summertime Festival auf den drei Bühnen: Stielecht Bühne, Elektrojurte und Wohnzimmerbühne.

Die genauen Zeitpläne stehen derzeit noch nicht fest. Am ersten Festivaltag sind bereits 12 Musiker auf den drei verschiedenen Bühnen unterwegs. Mit dabei sind Mia Morgan, RAUM27, MOLA, CONNY, BlueAries, New SoulGeneration, Impites, Mathilda, VΛNØ, Paul Brunner, Lisa Strat und de Gast.

Am Samstag geht es dann mit diesen restlichen Künstlern weiter: Kytes, Razz, The Tchik, Schimmerling, Please Madame, Anoki, Bjarne, Enemy Jack, Hotfilter, DJ Local B, Runnix, Herrenschnitt, Hanna & Sichel, Philippa Kinsky, Tiny Wolves, Carla Ahad und The Funky Grannies.

Summertime Festival in Wolfenbüttel: Tickets und Preise

Tickets für das zweitägige Summertime Festival gibt es bereits online auf der Webseite des Festivals. Die Preise variieren dabei zwischen 16 Euro und 42 Euro. Dabei wird unterschieden zwischen Tagestickets für den Freitag und Samstag sowie Kombitickets für beide Tage. Das Ticket für das Camping gibt es für 25 Euro.

Auch vor Ort wird es eine Tages- und Abendkasse geben. Die Preise für diesen kurzfristigen Kauf stehen noch nicht fest.

Anreise und Parkmöglichkeiten beim Summertime Festival

Für den Besuch des Festivals stehen zwei Parkplätze zur Verfügung: Lindenerstraße 11 und Diedrich-Bohnhoeffer-Straße. Die Grünfläche hinter der Zweifeld-Sporthalle zwischen der Straße Teichgarten und der Oker wird zum Campinggelände. Das Festivalgelände ist von dort aus 1,4 Kilometer entfernt. Geöffnet ist der Campingplatz ab Freitag um 11 Uhr bis Sonntag um 13 Uhr.

afr

