Jochen Distelmeyer tritt beim Gifhorner Unser Aller Festival auf

In vier Monaten ist es soweit: ,,Unser Aller Festival’’ tritt erneut an, kulturelle Vielfalt in den Landkreis Gifhorn zu bringen. Vom 1. bis 11. Juni finden insgesamt 12 Veranstaltungen an 8 verschiedenen Spielorten statt. Mit dem Schulmuseum Steinhorst, der Burg Brome, dem Schützenhaus Hankensbüttel oder dem Hofcafé am Heiligen Hain in Wahrenholz werden auch dieses Mal Locations bespielt, die sonst eher selten auf dem Tourplan von Künstlerinnen und Künstlern zu finden sind.

Am Freitag, 9. Juni, wird Jochen Distelmeyer dem KultBahnhof Gifhorn mit seiner Solo Acoustic Tour „Gefühlte Wahrheiten“ einen Besuch abstatten. Im exklusiven und intimen Rahmen singt das Blumfeld-Mastermind Songs aus allen Phasen seines außergewöhnlichen Schaffens. Sowohl Blumfeld-Hits, Solo-Songs als auch Coverversionen finden auf der Setlist Platz. Der Vorverkauf bei reservix, allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen in der Region und auf allerfestival.de läuft bereits. Das teilen die Veranstalter des Festivals in einer Pressemitteilung mit.

Suzi Quatro, Torfrock, Madsen und viele mehr

Weiterhin bestätigt sind bisher die US-amerikanische Rocklegende Suzi Quatro, die das Festival am 1. Juni auf dem Gifhorner Schlosshof eröffnet. Als Opener ist an diesem Abend die Hamburger Rockband Ripe & Ruin dabei. Es folgt torfiger Rock-Folk-Blues-Punk-Boogie am 2. Juni von Torfrock und am darauffolgenden Tag die Deutschrock-Band Madsen.

Im KultBahnhof können sich die Besucherinnen und Besucher neben dem Konzert von Jochen Distelmeyer am 8. Juni auf Indie-Pop/Trap von Mele und Trille und am 10. Juni auf Singer-Songwriterin Catt freuen.

Auch außerhalb von Gifhorn bietet ,,Unser Aller Festival’’ den Besucherinnen und Besuchern wieder in vielen Orten weitere Programmpunkte: Brome, Hankensbüttel, Schwülper, Wahrenholz, Steinhorst und Wittingen können sich auf die Acts Heavysaurus, Patrick Salmen, Georg auf Lieder, Max Goldt, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs sowie das TV Noir Konzert mit Tex und Maria Basel freuen.

