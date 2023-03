Springside-Festival in Braunschweig – Künstler, Anfahrt, Tickets

Braunschweig. Künstler, Tickets, Anfahrt – in dieser Übersicht erfahren Sie alles Wissenswerte zur Premiere des NDR2-Springside-Festivals in Braunschweig.

Auf dem Springside-Festival in der Braunschweiger Volkswagen-Halle treten am 1. April (von links oben im Uhrzeigersinn) Alvaro Soler, Nico Santos, Laurell, Tom Gregory und Ray Dalton auf.

Konzerte in VW-Halle Springside-Festival in Braunschweig – das sollten Sie wissen

Das NDR2-Springside-Festival steht ins Haus – es ist eine Premiere, die Konzert-Fans am 1. April (Samstag) in der Volkswagen-Halle in Braunschweig erleben können. Die Applaus-Kulturproduktionen haben als Veranstalter fünf Musikerinnen und Musiker aus der Pop-Szene gewinnen können. Mit Alvaro Soler und Nico Santos sind zwei große Namen dabei.

In dieser Übersicht finden Sie alle wichtigen Informationen zum anstehenden Springside-Festival in Braunschweig – aktuell und auf einen Blick.

Programm und Zeiten: Das erwartet die Springside-Besucher am 1. April

Die Veranstalter haben sich für die Premiere des Springside-Festivals in Braunschweig nicht lumpen lassen – und gleich fünf Acts organisiert. Headliner sind Alvaro Soler und Nico Santos. Ergänzt wird das Line-up durch Laurell, Ray Dalton und Tom Gregory.

Alvaro Soler: Der in Barcelona geborene Popsänger hat seit 2015 mehrere spanischsprachige Sommer-Hits wie „La Cintura“, „Sofia“, „El Mismo Sol“ oder „La Libertad“ veröffentlicht – und dadurch zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen erhalten. Bekannt ist er zudem durch „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ und „The Voice Kids“. Im August hat er gemeinsam mit Freund Nico Santos die Single „Candela“ veröffentlicht – ein gemeinsamer Auftritt beim Springside-Festival ist daher recht wahrscheinlich. Für ihn ist der Termin in Braunschweig das erste Konzert des Jahres.

Nico Santos: Auch der 30-jährige Songwriter aus Bremen hat in den vergangenen Jahren einige Hits gelandet – darunter zum Beispiel „Rooftop“, „Safe“ oder „Weekend Lover“. Wie Soler ist Santos ebenso im TV bei „Sing meinen Song“ und „The Voice of Germany“ zu sehen (gewesen). Sein neues und drittes Album soll im Mai erscheinen, vor wenigen Tagen ist mit „Number 1“ ein weiterer Vorgeschmack erschienen. Im August 2022 war er Teil des Salzgitteraner Kultursommers.

Laurell: Die in Schweden lebende Kanadierin Laurell (Barker) trat in den vergangenen Jahren vor allem als Songwriterin für verschiedene Künstlerinnen und Künstler in Erscheinung. So war sie 2019 die erste Frau, die als Komponistin und Autorin mit drei Liedern gleichzeitig an einem Eurovision Song Contest teilnahm (für Deutschland, Schweiz und Großbritannien). Mit „Habit“ gelang ihr 2021 unter ihrem Namen der Einzug in die deutschen Charts – und ein Streaming-Erfolg. So wurde sie unter anderem beim ZDF für die Silvester-Show 2022 am Brandenburger Tor gebucht.

Ray Dalton: Den Namen des US-Amerikaners dürften viele von der Kollaboration mit Rapper Macklemore kennen – „Can’t hold us“ war Anfang der 2010er-Jahre ein Welthit. In den Folgejahren schob der ehemalige Gospelchorsänger Songs mit Madcon („Don’t Worry“), Felix Jaehn („Call It Love“) und solo („In My Bones“) hinterher. Auch mit Alvaro Soler zusammen gelang ihm im Herbst 2022 ein Chart-Treffer namens „Manila“ – klassischer Sommer-Pop. Ähnliche Vibes hat seine neue, vor wenigen Tagen veröffentlichte Single „Do It Again“.

Tom Gregory: Die erste Single des in Blackpool geborenen Songwriters hieß „Run To You“ – und stieg sofort in die deutschen Airplay-Charts ein. Schon zu dieser Zeit begleitete Gregory unter anderem Jessie J und Tom Jones als Supporting Act. 2019 trat er zudem in Braunschweig auf. Ein Jahr später machte er sich in Deutschlands Radios zudem einen Namen mit den Pop-Nummern „Never Let Me Down“ und „Fingertips“. Sein drittes Album soll in diesem Frühjahr erscheinen – im Sommer tourt er gemeinsam mit OneRepublic.

Der Norddeutsche Rundfunk ist Medienpartner des Festivals – auch deshalb wird der Abend in Braunschweig vom NDR2-Morgen-Team Elke Wiswedel und Jens Mahrhold moderiert. Das erste Konzert beginnt um 19.30 Uhr, die Show startet einige Minuten früher.

Geplant sind folgende Auftrittszeiten:

19.30 Uhr – Laurell

20.00 Uhr – Ray Dalton

20.45 Uhr – Tom Gregory

21.30 Uhr – Nico Santos

22.45 Uhr – Alvaro Soler

Enden soll das Springside-Festival gegen Mitternacht, wie die Hallen-Betriebsgesellschaft informiert.

Wo gibt es noch Tickets für das Springside-Festival in Braunschweig?

Für das Festival sind wenige Tage vorm Termin noch Karten verfügbar – sowohl für Steh- als auch Sitzplätze (im Ober- und Unterrang). Die Ticketpreise starten bei etwa 43 Euro für einen Stehplatz und etwa 48 Euro für einen Sitzplatz.

Erhältlich sind die Karten für das Springside-Festival online bei der Konzertkasse unserer Zeitung, bei den Applaus-Kulturproduktionen, dem NDR-Ticketshop und anderen gängigen Anlaufstationen für Konzerttickets.

Die Betreiber der Volkswagen-Halle bieten einen interaktiven Sitzplan an – so kann vor dem Kauf die Sicht auf die Bühne getestet werden.

Einlasszeit und Regeln in der Volkswagen-Halle

Der frühlingshafte Konzertreigen in der Braunschweiger VW-Halle beginnt um 19.30 Uhr. Der Einlass startet ab 17.30 Uhr.

Einige Regeln, die in der Volkswagen-Halle immer gelten:

Die Mitnahme von Taschen und Rucksäcken größer DIN A4 ist in der Volkswagen-Halle nicht gestattet. Jacken können gegen eine Gebühr an der Garderobe abgegeben werden.

Es besteht Rauchverbot – dieses gilt auch für E-Zigaretten.

Personen, die erkennbar unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss stehen, werden von der Veranstaltung ausgeschlossen und haben die Stätte zu verlassen. Ein Anspruch auf Erstattung besteht nicht.

Jugendliche unter 16 Jahren müssen einen Erziehungsberechtigten dabei haben – oder einen „Erziehungsbeauftragten“ über 18 Jahren. Unter-18-Jährige dürfen bis Mitternacht allein zum Konzert, sollten aber einen Personalausweis mitnehmen.

Tiere sind (bis auf Ausnahmen) ebenso wenig erlaubt wie das Mitbringen eigener Speisen und Getränke.

Volkswagen-Halle: Das ist bei der An- und Abreise zu beachten

Die Volkswagen-Halle befindet sich am Europaplatz 1, am Rande der Braunschweiger Innenstadt.

Anreise mit dem Auto: Der Parkplatz direkt an der Volkswagen-Halle ist in der Regel Besucherinnen und Besuchern mit Behindertenausweis vorenthalten. Wer mit dem Auto zum Konzert kommt, kann auf dem Messegelände in der Eisenbütteler Straße parken. Das Parken dort kostet 5 Euro – der Fußweg zur Halle entlang der Theodor-Heuss-Straße dauert etwa zwölf Minuten. Alternativ stehen der Parkplatz Holzhof oder Parkhäuser in der Innenstadt bereit – auch kostenpflichtig.

Anreise mit dem ÖPNV: Wer direkt bis vor die Volkswagen-Halle gefahren werden möchte, nutzt zum Beispiel die Buslinien 413, 419 und 429 bis zur Haltestelle Holzhof (Volkswagen-Halle) oder die Buslinien 419 und 620 bis zur Haltestelle Am Wassertor (Volkswagen-Halle). Sie fahren am Samstagnachmittag regelmäßig – nach Mitternacht verkehrt der ÖPNV etwas ausgedünnt. Die Straßenbahnlinien 3 und 5 wiederum halten am Europaplatz oder am Friedrich-Wilhelm-Platz. Auch von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß.

In der Regel gelten Eintrittskarten zur Volkswagen-Halle auch als Fahrschein für Busse und Bahnen der BSVG in der Tarifzone 40 – und zwar ab zwei Stunden vor Einlass bis Betriebsschluss. Allerdings muss auf dem Ticket das Logo der BSVG und der Hinweis „Kombiticket“ stehen.

Anreise mit dem Fahrrad: Direkt an der Volkswagen-Halle (zur Richtung Konrad-Adenauer-Straße) stehen mehrere Fahrradständer zur Verfügung.

