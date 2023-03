Salzgitter feiert Bandcontest und Brawo-Seefestival gemeinsam

Beim „Salzig Bandcontest“ wird am Samstag, 26. August, wieder die beste Band, beziehungsweise der/die beste Solokünstler/in gesucht. Veranstalter ist der Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter. Die Jury bilden Jens Bogdan, Harald Baumgartner und Alina Ludwig vom Fachdienst sowie „The-Voice-of-Germany“-Halbfinalistin Meike Hammerschmidt.

Der „Salzig Bandcontest“ findet zum zweiten Mal während des Brawo-Seefestivals am Salzgittersee statt

Veranstaltungsort des „Salzig Bandcontests“ ist die Reppnersche Bucht am Salzgittersee in Lebenstedt. Er findet im Rahmen des „Brawo-Seefestivals“ statt, das am 25. und 26. August rund um den Salzgittersee stattfinden wird, teilt die Stadtverwaltung mit. Interessierte Bands oder Künstler/innen können sich demnach bereits jetzt bis zum 30. Juni für die Teilnahme am Bandcontest bewerben. Das Anmeldeformular und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.salzgitter.de/kultur/salzig-bandcontest/a.salzig-bandcontest_2023.php

Neben den Salzgitteranerinnen und Salzgitteranern können laut Stadtverwaltung auch Musikerinnen und Musiker aus benachbarten Gemeinden wie Braunschweig, Wolfenbüttel, Peine, Goslar und Hildesheim am „Salzig-Bandwettbewerb“ teilnehmen. Alle Musikstile sind gefragt – einzige Bedingung: Die Texte müssen jugendfrei sein und dürfen keine Gewalt verherrlichen. Auch Bands, die schon einmal am Contest teilgenommen oder sogar gewonnen haben, dürfen wieder antreten. Aus den fünf Finalisten wählen die Zuschauer/innen und ein Preisgericht vor Ort die beste Band der Region.

Bands können sich schon jetzt für die Teilnahme am „Salzig Bandcontest“ bewerben

Die Sieger-Band darf fünf Tage im Tonstudio der Stadt Salzgitter aufnehmen (Wert: 1500 Euro). Die/der Zweit- und Drittplatzierte erhalten Gutscheine für Instrumente und Zubehör in Höhe von 350, beziehungsweise 150 Euro. Sofern das Durchschnittsalter der Sieger-Band unter 30 Jahren liegt, qualifiziert sie sich für das Halbfinale des sogenannten „Local-heroes-Wettbewerbs“ der LAG Rock in Hannover. Alle Teilnehmenden dieses Wettbewerbs erhalten als Sonderpreis ein professionelles Bandcoaching mit Sängerin und Musikschullehrerin Alina Ludwig. Das Semifinale findet am 9. September in der Multifunktionshalle in Einbeck und das Landesfinale am 7. Oktober im „MusikZentrum“ Hannover statt. Ist das Durchschnittsalter der Sieger-Band über 30 Jahre, qualifiziert sich hierfür die bestplatzierte Band, die diese Voraussetzung erfüllt.

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (05341) 839-3416 oder per E-Mail unter jens.bogdan@stadt.salzgitter.de

