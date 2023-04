Cramme: Autofahrerin weicht Tier aus – und prallt gegen Autos

Cramme. Der Sachschaden nach dem Unfall in Cramme ist erheblich. Außerdem: Betrunkener prallt fast gegen Polizei-Auto in Börßum. Der Polizei-Überblick.

Die Wolfenbütteler Polizei berichtet von einem Unfall in Cramme und einem Promille-Fahrer in Börßum. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall in Cramme ist am Dienstagabend ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Wie die Wolfenbütteler Polizei berichtet, fuhr eine 18 Jahre alte Autofahrerin gegen 23.30 Uhr über die Lobmachtersche Straße, als ein Tier plötzlich die Straße kreuzte. Die Frau musste ausweichen.

Dabei prallte sie mit ihrem Wagen gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos. Durch die Kollision entstand an allen drei Autos Schaden. Die 18-Jährige wiederum blieb unverletzt. Zu einem Zusammenstoß mit dem Tier war es nicht gekommen.

Börßum: Autofahrer mit 2,1 Promille unterwegs

Einer Streife der Schladener Polizei ist am Dienstagabend ein Autofahrer aufgefallen, der gegen 20 Uhr auf der Landesstraße aus Börßum kommend in Richtung Heiningen fuhr – und zwar deshalb, weil der Mann beim Passieren des dortigen Bahnübergangs auf die Gegenfahrbahn geriet und der Streifenwagen deshalb ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, stand der 62-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 2,1 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher, untersagte die Weiterfahrt und ordnete eine Blutprobenentnahme an. Zudem wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

red

