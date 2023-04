Klimaschutzaktion Auftakt für das „Stadtradeln“ in Stadt und Kreis Wolfenbüttel

Zum ersten Mal findet das "Stadtradeln" in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel statt. Wer radelt bei dem dreiwöchigen Wettbewerb am weitesten? Für die Gewinnerinnen und Gewinner gibt es Preise.

Wolfenbüttel. Am 13. Mai fällt der Startschuss für das „Stadtradeln“, das in Stadt und Kreis Wolfenbüttel erstmals gemeinsam stattfindet. So läuft der Wettbewerb.