Unfall nahe Wolfenbütteler A36-Abfahrt – Frau leicht verletzt

An der A36-Abfahrt Wolfenbüttel-Nordwest hat sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 36-jährige Autofahrerin verletzte sich leicht, berichtet die Polizei.

Demnach wollte ein 77-jähriger Autofahrer von der Autobahn kommend nach links auf die Landesstraße 615 in Richtung Thiede abbiegen. „Hierbei übersah er – vermutlich aus Unachtsamkeit – das Auto der 34-Jährigen, die ihrerseits auf der Landesstraße in Richtung Wolfenbüttel unterwegs war“, heißt es im Polizei-Bericht.

Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Wolfenbüttel: Einbruch und Einbruchsversuch in Gewerbekomplex

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam in ein Geschäft innerhalb des Gewerbekomplexes in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel eingebrochen. In den Räumen wurde der dort befindliche Tresor angegangen, erklärt die Wolfenbütteler Polizei: „Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit nicht gesagt werden.“

Zudem versuchten die Täter, in zwei weitere Geschäfte des Komplexes einzubrechen. Dies misslang aber. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Stunden zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 4 Uhr, an. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter (05331) 933-0 an.

Kissenbrück: Lack zweier Autos zerkratzt

Zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, sind in Kissenbrück zudem zwei geparkte Autos zerkratzt worden. Der Nissan und der Fiat standen auf einem Privatgelände im Milanweg. Zur Schadenshöhe am Lack kann die Polizei noch keine Angaben machen. Auch hierzu nimmt sie telefonisch Hinweise auf.

red

