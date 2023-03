Einbrecher in Schandelah nutzt kurze Abwesenheit der Bewohner

Schandelah. Die Einbrecher stahlen aus dem Haus in Schandelah Bargeld und Schmuck. Die Polizei ermittelt – auch zu einem Auto-Diebstahl in Wolfenbüttel.

In Schandelah ist am Samstagabend eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Die etwa 40-minütige Abwesenheit der Bewohner haben Unbekannte am Samstagabend genutzt, um in ein Wohnhaus in Schandelah einzubrechen. Das berichtet die Wolfenbütteler Polizei. Die Täter brachen zwischen 19.20 und 20 Uhr in das Haus in der Straße Vor den Grashöfen ein – und stahlen sowohl 2000 Euro Bargeld als auch Schmuck in noch unbekanntem Wert. Die Polizei ermittelt.

In Wolfenbüttel wiederum haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen schwarzen Audi A6 gestohlen. Der Wagen parkte im Hagebuttenkamp. Als Tatzeitraum gibt die Wolfenbütteler Polizei die Zeit zwischen 18.30 und 7.35 Uhr an.

Zudem stoppten die Beamten am Samstagmorgen gegen 9.05 Uhr im Wolfenbütteler Eichenweg einen 43-Jährigen auf seinem E-Scooter. Für den Roller bestand kein Versicherungsschutz, sodass der Mann seine Fahrt nicht fortsetzen durfte. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen ihn ein.

red

