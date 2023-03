Groß Denkte: Betrunkener fällt vom Fahrrad – vor der Polizei

Groß Denkte. Ein 49-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend auf dem Weg nach Groß Denkte in den Straßengraben gefallen. Die Polizei wollte ihn gerade kontrollieren.

Zu viel Alkohol hat am Freitagabend ein 49-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Elm-Asse getrunken. Denn auf der Strecke zwischen Wendessen und Groß Denkte kippte der Radfahrer von seinem E-Bike und landete im Straßengraben – vor den Augen einer Polizei-Streife. Das berichtet die Wolfenbütteler Polizei am Samstag.

Demnach kam der Mann der Streifenbesatzung gegen 22 Uhr entgegen. Den Polizisten fiel auf, dass der 49-Jährige „auffallend unsicher in Schlangenlinien“ fuhr. Als sich die Polizei näherte, um den Radfahrer zu kontrollieren, fiel der Mann in den Straßengraben.

Später stellte sich heraus: Der Mann hatte 2,28 Promille intus. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Nun läuft ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 49-Jährigen.

Adersheim: Spiegelgläser vom Auto gestohlen

Eine „traurige Überraschung“, so die Polizei, widerfuhr wiederum dem Halter eines BMW der 5er-Reihe am Freitag in Adersheim. Dieser hatte sein Fahrzeug frühmorgens in der Straße Auf der Trift abgestellt. Als er am Abend zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass Diebe die Gläser beider Außenspiegel demontiert und gestohlen hatten.

Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise gehen an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, telefonisch erreichbar unter (05331) 9330.

Auto in Wendessen zerkratzt – zuvor schon mit Farbstift und Motoröl beschmiert

Zudem ist am Mittwoch in Wendessen ein VW Touran beschädigt worden. Das Auto parkte zwischen 19 und 21 Uhr in der Straße Am Schloßgarten. Ein Unbekannter nutzte die Zeit, um der hinteren linken Fahrzeugseite einen tiefen Kratzer hinzuzufügen.

„Ganz offensichtlich war diese Beschädigung absichtlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden“, erklärt Wolfenbüttels Polizei. Bereits zuvor war der VW Touran zwei Mal an gleicher Stelle mit einem Farbstift und mit Motoröl verunreinigt worden.

Auch zu diesem Fall bittet die Wolfenbütteler Polizei um Hinweise. Telefonnummer: (05331) 9330.

