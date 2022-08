Braunschweig. Wölfe sind wieder zurück in Deutschland, auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Doch sind die Tiere gefährlich? Wir machen den Faktencheck.

Faktencheck So gefährlich sind Wölfe in der Region Braunschweig-Wolfsburg





Im Kreis Gifhorn gibt es drei bestätigte Wolfsrudel

2022 gab es im Kreis Gifhorn bereits 31 Übergriffe auf Nutztiere durch Wölfe

Wolf-Experte gibt Tipps für den Umgang mit Wölfen

Seit einigen Jahren wird der Wolf in Deutschland wieder heimisch. Auch in unserer Region Braunschweig-Wolfsburg taucht das berüchtigte Tier regelmäßig auf. Die einen feiern die Rückkehr des Wolfes als wichtige Glieder der Nahrungskette eines Ökosystems, die anderen fürchten eine Gefahr für Menschen und Nutztiere. Wie gefährlich ist der Wolf wirklich? Wir machen den Faktencheck.

Behauptung: „Der Wolf wird wieder zur Bedrohung!“

Der Faktencheck: Im Zeitraum zwischen 2000 und 2020 gab es keinen einzigen Angriff von Wölfen auf Menschen in Deutschland, so eine Studie des Norwegian Institute for Nature Research. Auch danach gibt es keine bestätigten Fälle von Wolf-Attacken. Davor gibt es keine offiziellen Zahlen. Im ersten Quartal 2022 gab es aber 38 Wolfs-Angriffe, bei denen Nutztiere getötet wurden oder im Nachhinein eingeschläfert werden mussten.

Sie wollen es genauer wissen? Wir haben die wichtigsten Fragen rund um Wölfe in der Region Braunschweig-Wolfsburg beantwortet:

Wie viele Wölfe gibt es in der Region Braunschweig-Wolfsburg?

In der Region Braunschweig-Wolfsburg gibt es drei bestätigte Wolfsrudel und einen Einzelwolf. Die Rudel befinden sich alle im Norden des Landkreises Gifhorn, in Ringelah, Ehra-Lessien und Steinhorst. Der Einzelwolf befindet sich in Braunlage im Kreis Goslar.

Die Gifhorner Rudel bestehen – Stand April 2020 – aus mindestens acht Wölfen, das geht aus Informationen des Vereins Landjägerschaft Niedersachsen hervor. Neuere Zahlen sind aktuell nicht verfügbar. Diese Zahlen sind außerdem Mindestangaben, da beim Wolfsmonitoring oft nur ein Teil des Rudels erfasst wird. Die tatsächliche Zahl der Wölfe könnte also höher liegen.

Wie viele Tiere tötet der Wolf in der Region Braunschweig-Wolfsburg?

Der Landkreis Gifhorn leidet mit Abstand am meisten unter Übergriffen von Wölfen auf Nutztiere. Übergriff heißt hier, dass bei einer Wolfs-Attacke mindestens ein Tier getötet oder so schwer verletzt wurde, dass es eingeschläfert werden musste. Es können bei den Übergriffen auch mehrere Tiere umgekommen sein. Zwar gibt es in den Landkreisen Helmstedt, Peine sowie in Wolfsburg hin und wieder Überfälle auf Tiere, aber nur im einstelligen Bereich. So wurde im Kreis Peine zum Beispiel ein Pony tot auf einer Weide gefunden. Hier könnte es sich um einen Übergriff durch Wölfe handeln.

Im Kreis Gifhorn ist außerdem eine deutliche Entwicklung erkennbar. Seit 2017 steigt die Zahl der Übergriffe stetig an. Allein im ersten Quartal 2022 sind es mit 31 Vorfällen mehr als im gesamten Jahr 2021. Außerdem ist – zumindest nach jetzigem Datenstand – der Kreis Gifhorn 2022 der Landkreis mit den meisten Wolf-Attacken auf Nutztiere in Niedersachsen.

Pony Bibo liegt tot auf der Weide im Landkreis Peine. Wurde er von einem Wolf gerissen? Foto: Bettina Stenftenagel / BZV

Wie gefährlich sind Wölfe?

„Gesunde Wölfe, die nicht provoziert oder angefüttert werden, stellen für den Menschen in der Regel keine Gefahr dar“, schreibt der Naturschutzbund Deutschland (NABU) auf seiner Webseite. Im Zeitraum von 2002 bis 2020 gab es keinen einzigen Wolfs-Angriff auf Menschen in Deutschland. Das ergab eine großangelegte Studie des Norwegian Institute for Nature Research (NINA) im Auftrag des Internationaler Tierschutz-Fonds. Auch danach gab es keinen bestätigten Fall.



Die 2002 vom Norwegischen Institut für Naturforschung (NINA) veröffentlichte Vorgänger-Studie „The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans“ gibt für Deutschland die letzten bekannten Angriffe von freilebenden Wölfen auf Menschen im 17. Jahrhundert an. Die Ursache war zumeist Tollwut.

Was mache ich, wenn ich einen Wolf sehe?

Wer einen Wolf auf dem Spaziergang sieht, sollte vor allem Abstand halten, sagt Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft Niedersachsen. Wanderer sollten sich langsam rückwärts entfernen. Dabei sei es wichtig dem Tier nicht in die Augen zu starren. Sollte ein Spaziergänger oder eine Spaziergängerin unerkannt sehr nah an ein Tier herangekommen sein, könne man auf sich mit Rufen oder Winken aufmerksam machen.

Jungwölfe sind dabei schonmal etwas neugieriger. Reding rät: Falls die Tiere sich nicht von alleine entfernen, können Spaziergänger sie durch nochmaliges lautes Rufen und Winken verscheuchen. „Zur Not kann man sogar einen Stein werfen“, sagt der Wolfsbeauftragte.

Wer einen Hund dabei hat, solle diesen eng an der Leine halten. So mache man dem Wolf klar, dass der Vierbeiner zum Menschen dazugehöre.

