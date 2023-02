Wolfenbüttel: Zigarettenautomat aufgebrochen – Männer gefasst

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr nach einem Zeugenhinweis zwei mutmaßliche Zigarettenautomatenaufbrecher festgenommen. Ein Zeuge hatte zwei Personen beim Aufbruchsversuch in Gardessen, Am Sandbach, im Kreis Wolfenbüttel beobachtet und die Polizei informiert, heißt es in einer Mitteilung.

Bei der Fahndung nahm die Polizei zwei Tatverdächtige, 25 und 29 Jahre alt, in der näheren Umgebung vorläufig fest. Mittlerweile sind die Männer wieder auf freiem Fuß. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Auch mögliche Zusammenhänge mit Aufbrüchen von Automaten in jüngster Vergangenheit sind Ziel der polizeilichen Ermittlungen.

red

