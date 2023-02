Eichhörnchen in Oberleitung: S-Bahnen bei Hannover fallen aus

Hannover. Das Eichhörnchen kletterte auf eine Oberleitung und bekam einen Stromschlag – das Kabel riss ab. In Hannover gab es zudem einen schweren Unfall.

Ein Eichhörnchen hat am Donnerstag den S-Bahn-Verkehr gestört. Die Passagiere der zuerst betroffenen Bahn wurden evakuiert.

Ein Eichhörnchen hat am Donnerstag bei Hannover zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr geführt. Das Tier kletterte in eine Oberleitung, bekam einen Stromschlag und riss dabei ein Stromkabel ab, wie die Bundespolizei am Mittag mitteilte. Bei dem Zwischenfall zwischen Wunstorf und Lehrte (Region Hannover) wurden keine Menschen verletzt – das Eichhörnchen starb.

Das Kabel fiel den Angaben nach auf eine gerade vorbeifahrende S-Bahn sowie einen passierenden Güterzug auf dem Nebengleis. Der Güterzug riss die 10.000-Volt-Leitung auf einer Länge von 500 Metern ab. Die Bahnstrecke wurde komplett gesperrt und der Strom abgeschaltet. Die Feuerwehr evakuierte nach der Sicherung der Strecke 23 Menschen aus der S-Bahn. Sie konnten mit einem Ersatzzug weiterfahren. Wann die Reparatur der Oberleitung abgeschlossen sein werde, sei noch unklar, hieß es.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall nahe der Messe Hannover

Bei einem Unfall nahe der Messe Hannover sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die beiden Männer prallten mit ihren Fahrzeugen am Mittwochabend frontal zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Verletzten im Alter von 40 und 54 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei Hannover stehen an zwei verunfallten Autos. Die zwei Fahrzeuge waren am Mittwochabend am Messegelände frontal ineinander gefahren. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Den Angaben nach geriet der 40-Jährige mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Die genaue Unfallursache war am Donnerstagmorgen unklar, wie die Polizei mitteilte. Polizisten entdeckten vor Ort eine Ölspur. Ob sie bei dem Unfall eine Rolle spielte, war ebenfalls zunächst unklar.

Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung und suchen nach Zeugen. Die Polizei schätzte den Schaden auf mindestens 25.500 Euro. Die Straße wurde für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt.

