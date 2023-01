Kitaplatz finden – Alle Kitas im Landkreis Wolfenbüttel

Die Suche nach der richtigen Kindertagesstätte, der richtigen Krippe oder des richtigen Horts kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir bieten daher eine Übersicht über alle Betreuungsmöglichkeiten im Landkreis Wolfenbüttel. Egal ob in der Samtgemeinde Elm-Asse, in der Gemeinde Cremlingen, in der Samtgemeinde Sickte, in der Samtgemeinde Baddeckenstedt, in der Gemeinde Schladen-Werla oder in der Samtgemeinde Oderwald – hier finden Sie die richtige Betreuung für Ihr Kind!

Kitas in der Gemeinde Cremlingen

Kindertagesstätte „Abenteuerland“

Adresse: Emil-Berg-Straße 14a, 38162 Cremlingen

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 125

Angebot: Konzept der offenen Arbeit, monatliche Aktionstage, Kooperationen mit u.a. der Musikschule Cremlingen

Kindertagesstätte „Einstein“

Adresse: Osterwiese 1, 38162 Cremlingen, Ortsteil Hordorf

Öffnungszeiten: 7 bis 16.30 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 46

Angebot: inklusive Einrichtung, Meerschweinchen, Wald- und Turntage

Kindertagesstätte „Elmwichtel“

Adresse: An den Eichen 9, 38162 Cremlingen, Ortsteil Abbenrode

Öffnungszeiten: 7 bis 16.30 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 21

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr

Kindertagesstätte „Hollerbusch“

Adresse: Im Altdorf 18, 38162 Cremlingen, Ortsteil Klein Schöppenstedt

Öffnungszeiten: 7.30 bis 14 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 25

Angebot: Montessori-Konzept, Betreuung von Kindern ab 2 Jahren

Kindertagesstätte „Pfiffikus“

Adresse: Schulstraße 8, 38162 Cremlingen, Ortsteil Destedt

Öffnungszeiten: 7 bis 16.30 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 40

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr

Kindertagesstätte „Sternschnuppe“

Adresse: Ostdeutsche Straße 8a, 38162 Cremlingen

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 75

Angebot: Betreuung von Kindern ab 0 Jahren

Kindertagesstätte „Moorbusch“

Adresse: Im Moorbusche 24, 38162 Cremlingen

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Kindertagesstätte „Wanneweg“

Adresse: Wanneweg 5a, 38162 Cremlingen, Ortsteil Weddel

Öffnungszeiten: 7 bis 16.30 Uhr

Angebot: tägliches frisches und ausgewogenes Frühstück, Betreuung von Kindern ab 1 Jahr

Ev.-luth. Kindertagesstätte „Arche Noah“

Adresse: Nordstraße 28, 38162 Cremlingen, Ortsteil Weddel

Öffnungszeiten: 7 bis 16.30 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 105

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, monatlicher Kindergottesdienst, Selbstversorgergarten

Ev.-luth. Kindertagesstätte „Weltentdecker“

Adresse: Kleiberg 10, 38162 Cremingen, Ortsteil Schandelah

Öffnungszeiten: 7 bis 16.30 Uhr

Angebot: Kindertagesstättengottesdienst

Eine Übersicht über alle Kitas in der Stadt Wolfenbüttel gibt es hier.

„Die Wühlmäuse e.V.“

Adresse: In der Schäferbreite 14, 38162 Cremlingen, Ortsteil Destedt

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Angebot: Hort, viele Bewegungsmöglichkeiten, Betreuung von Kindern ab 1 Jahr

„Waldkindergarten Cremlingen e. V.“

Adresse: Glue Winkel 3, 38162 Cremlingen

Öffnungszeiten: 8 bis 14 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 15

Angebot: Bauwagen in den Herzogsbergen

Kitas in der Samtgemeinde Elm-Asse

Kindertagesstätte “Assewind“

Adresse: Kurt-Schumacher-Weg 1, 38329 Wittmar

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 51

Angebot: Betreuung von Kindern ab 0 Jahren, Lesepatenschaften, Mathematik im Kindergarten, Musikalischer Bereich

Kindergarten „Kunterbunt“

Adresse: Bahnhofstr. 1, 38170 Dahlum

Öffnungszeiten: 7 bis 14 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 25

Angebot: Betreuung von Kindern ab 2 Jahren, Bewegungserziehung, Waldtage

Kindertagesstätte „Hummelburg“

Adresse: Am Schützenplatz, 38170 Schöppenstedt

Kindertagesstätte „Kleine Strolche“

Adresse: Keileckenstraße 12, 38324 Kissenbrück

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: ca. 110

Angebot: Hort, Betreuung von Kindern ab 0 Jahren, Waldgruppe

Kindertagesstätte „Phantasia“

Adresse: Im Windhuck 34a, 38321 Denkte, Ortsteil Groß Denkte

Öffnungszeiten: 7 bis 15 Uhr, Hort bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 90 plus 20 Hortkinder

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Hort

Lesen Sie mehr über Kinderbetreuung:

Kindertagesstätte „Rasselbande“

Adresse: Am Schützenplatz 2a, 38170 Schöppenstedt

Öffnungszeiten: 125

Anzahl Betreuungsplätze: 7 bis 17 Uhr

Angebot: kostenlose Milchlieferungen, Bücherbus

Kindertagesstätte „Sonnenschein“

Adresse: Am Ammerbeek 1, 38319 Remlingen

Öffnungszeiten: 7 bis 15 Uhr, Hort bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 90 plus 17 Hortkinder

Angebot: Betreuung von Kindern ab 0 Jahren, Hort

Kindergarten „Uehrder Kobolde“

Adresse: Kirchstr. 7, 38170 Uehrde

Ev. Kindergarten „Marienkindergarten“

Adresse: Hauptstraße 23, 38325 Roklum

Öffnungszeiten: 7.30 bis 13.30 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 25

Angebot: Betreuung von Kindern ab 2 Jahren, tägliches gemeinsames Singen, Spielen und Frühstück

„Kindernest e.V.“

Adresse: Hauptstr. 6a, 38170 Winnigstedt

Öffnungszeiten: 7.30 bis 15.30 Uhr

Angebot: Betreuung von Kindern ab 0 Jahren, Integrationskindergarten

Kindergarten „Regenbogen“

Adresse: Presseweg 2, 38170 Kneitlingen, Ortsteil Eilum

Angebot: Betreuung von Kindern ab 2 Jahren, tiergestützte Pädagogik

„Waldkindergarten Schöppenstedt e.V.“

Adresse: Postfach 1349, 38168 Schöppenstedt

Öffnungszeiten: 8 bis 14 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 15

Angebot: beheizbarer Bauwagen

Kitas in der Samtgemeinde Oderwald

Kindertagesstätte Börßum

Adresse: Dahlgrundsweg 4, 38312 Börßum

Öffnungszeiten: 7 bis 16.30 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 82 Kindergartenplätze plus 30 Krippenplätze

Angebot: Betreuung von Kindern ab 0 Jahren

Kindertagesstätte Cramme

Adresse: Schulweg 11, 38312 Cramme

Öffnungszeiten: 7 bis 14.30 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 25

Kindergarten Flöthe

Kindergartenweg 1, 38312 Flöthe

Öffnungszeiten: 7 bis 14.30 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 25 Kindergartenplätze plus 15 Krippenplätze

Kindertagesstätte Oderwald

Alter Holzweg 1a, 38312 Dorstadt

Öffnungszeiten: 7 bis 16.30 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 50 Kindergartenplätze plus 15 Krippenplätze

„Taka-Tuka-Land e.V.“

Adresse: Gutshof 6, 38312 Heiningen

Öffnungszeiten: 7 bis 13 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 10 (davon bis zu 5 Krippenplätze)

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr

Kindergarten Oderwaldhalle

Adresse: Blockshorenberg 2a, 38312 Börßum

Öffnungszeiten: 7 bis 14.30 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 22

Kitas in der Gemeinde Schladen-Werla

Kindertagesstätte Hornburg

Adresse: Montelabbateplatz 2, 38315 Hornburg

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 85

Angebot: Betreuung von Kindern ab 0 Jahren, Therapiehund, Besuch des Erlebnisgartens

Kindertagesstätte „Im Winkel“

Adresse: Im Winkel 2, 38315 Schladen

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Angebot: Betreuung von Kindern ab 0 Jahren, Bewegungskindertagesstätte, Bücherei

Kindertagesstätte „Werla-Zwerge“

Adresse: An der Kirche 3, 38315 Schladen

Kindergarten „Inselweg“

Adresse: Inselweg 4, 38315 Schladen

Öffnungszeiten: 7 bis 14 Uhr

Angebot: Gärtnern, Waldwoche, Aquarium

Kindergarten „Stettiner Straße“

Adresse: Stettiner Straße 5, 38315 Schladen

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 80

Angebot: Betreuung von Kindern ab 0 Jahren, Sprachförderung

Hort Oker-Kids

Adresse: Franz-Kaufmann-Straße 33, 38315 Schladen

Kitas in der Samtgemeinde Sickte

Kindertagesstätte Erkerode

Adresse: Reitlingstraße 8a, 38173 Erkerode

Kindertagesstätte Evessen

Adresse: Schulweg 4, 38173 Evessen

Kindertagesstätte „Zwergen-Hus“

Adresse: Driftweg 1, 38173 Dettum

Ev. Kindertagesstätte „Peter und Paul“

Adresse: Wabeweg 2, 38173 Sickte, Ortsteil Neuerkerode

Öffnungszeiten: 7 bis 16 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 34

Angebot: Inklusiver Kindergarten, Hort

Ev.-luth. Kindertagesstätte „St. Petri“

Adresse: An der Wabe 16, 38173 Sickte

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 65 plus 20 Hortplätze

Angebot: Betreuung von Kindern ab 0 Jahren, Hort

Ev.-luth. Kindertagesstätte „Arche Noah“

Adresse: Schöninger Str. 1b, 38173 Sickte

Öffnungszeiten: 7 bis 16 Uhr, Hort bis 17 Uhr

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Hort

Ev.-luth. Kindertagesstätte „Ohezwerge“ Veltheim

Adresse: Wasserweg 5, 38173 Veltheim (Ohe)

Mehr Nachrichten aus Wolfenbüttel:

Kath. Kindertagesstätte „St. Martin“

Adresse: Am Kamp 11, 38173 Sickte

Öffnungszeiten: 8 bis 16 Uhr, Hort bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 105 plus 20 Hortplätze

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Hort

Waldorfkindergarten KinderGut Lucklum

Adresse: Am Pulverberg 3, 38173 Erkerode, Ortsteil Lucklum

Öffnungszeiten: 7.30 bis 16 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 25

Angebot: Gemüse- und Kräutergarten, Krippe

Kitas in der Samtgemeinde Baddeckenstedt

Kindertagesstätte „Am Schloss“

Adresse: Schloßstraße 3, 38271 Baddeckenstedt, Ortsteil Oelber a.w.W.

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 90

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr

Krippe Baddeckenstedt

Adresse: Lindenstraße 10, 38271 Baddeckenstedt

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Kindertagesstätte „Rappelkiste“

Adresse: Glitterweg 14, 38275 Haverlah

Öffnungszeiten:7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 65

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr

Kindertagesstätte „Rasselbande“

Adresse: Burgdorfer Straße 10a, 38272 Burgdorf, Ortsteil Hohenassel

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Hort

Kindertagesstätte „Tausendfüßler“

Adresse: Schützenstraße 1, 38277 Heere

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Angebot: Bücherei

Hort Elbe

Adresse: Dammweg 4, 38274 Elbe

Öffnungszeiten: 13 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 60 plus 20 weitere in Sehlde

Ev.-luth. Kindertagesstätte „Am Ries“

Adresse: Specken 7, 38272 Burgdorf, Ortsteil Berel

Öffnungszeiten: 7 bis 15 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 43

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Holzwerkstatt, Waldprojekte

Ev.-luth. Kindertagesstätte Gustedt

Adresse: Gebhardshagener Str. 38, 38274 Elbe, Ortsteil Gustedt

Öffnungszeiten: 7.30 bis 15 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 50

Angebot: Bewegungskindergarten, Abschlussfahrten für zukünftige Schulkinder

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de