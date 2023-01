Wolfenbüttel. In der Stadt Wolfenbüttel gibt es mehr als 30 Kindertagesstätten. Damit Sie die richtige Betreuung finden, bieten wir hier eine Übersicht.

In der Stadt Wolfenbüttel gibt es mehr als 30 Kitas (Symbolfoto).

Kinderbetreuung Alle Kindertagesstätten in der Stadt Wolfenbüttel im Überblick

Mehr als 30 Kindertagesstätten gibt es in der Stadt Wolfenbüttel. Viele von ihnen bieten auch die Betreuung von Kleinkindern in Krippen sowie Schulkindern im Hort an. Um die richtige Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind zu finden, bieten wir eine Übersicht.

Kindertagesstätte „Alter Weg“

Adresse: Alter Weg 68a, 38302 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 50

Angebot: Kita-Hund

Kindertagesstätte „Entdeckerhafen“

Adresse: Samuel-Spiel-Platz 1, 38302 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 160

Angebot: Montessori-Pädagogik

Kindertagesstätte „Varieta“

Adresse: Am Sonnenhang 5, 38302 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 6.30 bis 17 Uhr (Sonderöffnung bis 18 Uhr)

Anzahl Betreuungsplätze: 104 plus 32 Hortplätze

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Hort, Mitglied im Hochbegabtenförderverbund Wolfenbüttel

Kindertagesstätte „Am Hopfengarten“

Adresse: Am Hopfengarten 7, 38304 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 40

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr

Kindertagesstätte „Wilhelm-Raabe“

Adresse: Adersheimer Str. 60, 38304 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 165

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Hort

Kindertagesstätte Fümmelse

Adresse: Untere Dorfstraße 1, 38304 Wolfenbüttel, Ortsteil Fümmelse

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 117

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr

Kindertagesstätte Fümmelse, Außenstelle Hort Adersheim

Adresse: Kirchgasse 2, 38304 Wolfenbüttel, Ortsteil Adersheim

Öffnungszeiten: 12.30 Uhr bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 23 plus 20 Hortplätze

Angebot: Sprachförderprogramm mit Vorschulkindern

Kindertagesstätte „Geibelstraße“

Adresse: Geibelstraße 27, 38304 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 60

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Lernwerkstatt, Bücherei

Kindertagesstätte Groß Stöckheim

Adresse: Alte Dorfstraße 5, 38304 Wolfenbüttel, Ortsteil Groß Stöckheim

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 68 plus 20 Hortplätze

Angebot: Hort, Waldwoche, Chor, Sprachförderung

Kindertagesstätte Halchter

Adresse: Alter Holzweg 15, 38304 Wolfenbüttel, Ortsteil Halchter

Öffnungszeiten: 6.30 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 76 plus 15 Hortplätze

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, zahlreiche Ausflüge zum Beispiel in den Zoo

Kinder- und Familienzentrum „Karlstraße“

Adresse: Karlstraße 18, 38300 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 6.30 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 169

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Hort, Lernwerkstätten

Kindertagesstätte „Kerschensteinerweg“

Adresse: Kerschensteinerweg 2, 38304 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 75

Angebot: Bewegungskindergarten (inklusive Schwimmen), Bücherei

Kindertagesstätte „Kilindum“

Adresse: In den Schönen Morgen 1a, 38300 Wolfenbüttel, Ortsteil Linden

Öffnungszeiten: 6.30 bis 17 Uhr (Sonderöffnung bis 18 Uhr)

Anzahl Betreuungsplätze: 155 plus 30 Hortplätze

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Hort, bilinguale Gruppen (englisch/deutsch)

Kindertagesstätte Leinde

Adresse: Kreisstraße 33, 38304 Wolfenbüttel, Ortsteil Leinde

Öffnungszeiten: 7 bis 14 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 40

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Waldtage und Ausflüge

Kindertagesstätte „Regenbogen“

Adresse: Braunschweiger Str. 11 und 16, 38302 Wolfenbüttel, Ortsteil Salzdahlum

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 89 plus 32 Hortplätze

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Hort, Waldwoche, Chor

Kindertagesstätte „Villa Hoppetosse“

Adresse: Kleine Breite 40, 38302 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 112 plus 20 Hortplätze

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Hort

Sprachheil-Kindergarten „Löwenzahn“

Adresse: Dietrich-Bonhoeffer-Straße 4, 38300 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 14 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 93

Angebot: Einrichtung für Kinder mit besonderem Förderbedarf, Integrations- und Sprachheilgruppen

Krippe „Okerknirpse“

Adresse: Landeshuter Platz 3, 38300 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 55

Angebot: Betreuung von Kindern ab 0 Jahren, Förderung durch musikalische Einflüsse

Heilpädagogischer Kindergarten „Siebenstein“

Adresse: Lindener Straße 28, 38300 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 8.30 bis 14.30 Uhr

Kindertagesstätte „Zwergenbutze“ des Studentenwerkes OstNiedersachsen

Adresse: Am Exer 23, 38302 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7.30 bis 18 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 40

Angebot: Betreuung von Kindern ab 0 Jahren, Waldtag

Kindertagesstätte „Zwergenhaus“

Adresse: Am Klinkerberg 13, 38304 Wolfenbüttel, Ortsteil Adersheim

Öffnungszeiten: 7.30 bis 14 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 25

Angebot: Betreuung von Kindern ab 2 Jahren

Ev.-luth. Kindertagesstätte Ahlum

Adresse: Adenemer Weg 14a, 38302 Wolfenbüttel, Ortsteil Ahlum

Öffnungszeiten: 7 bis 15 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 51

Angebot: Religionspädagogik, Natur- und Waldtage

Ev.-luth. Kindertagesstätte „Martin Luther“

Adresse: Ludwig-Richter-Straße 32, 38300 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Ev.-luth. Kindertagesstätte „St. Johannis“

Adresse: Schützenstraße 11, 38304 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 6.45 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 94

Angebot: Betreuung von Kindern ab 2 Jahren, Religionspädagogik

Ev.-luth. Kindertagesstätte „St. Thomas“

Adresse: Jahnstraße 3, 38302 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 16 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 42

Angebot: Religionspädagogik, Waldtage

Kath. Kindertagesstätte „St. Ansgar“

Adresse: Waldenburger Straße 1, 38302 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 87

Angebot: Betreuung von Kindern ab 0 Jahren, religiöse Erziehung, Kneipp-Gesundheitserziehung

„Villa Kunterbunt e.V.“

Adresse: Schloßplatz 3, 38304 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7.30 bis 14.30 Uhr

Anzahl Betreuungsplätze: 19

Angebot: Montessori-Pädagogik

Kindertagesstätte „Rüsselbande“ des Kinderschutzbundes Wolfenbüttel

Adresse: Landeshuter Platz 3, 38300 Wolfenbüttel

Öffnungszeiten: 7 bis 17 Uhr

Angebot: Betreuung von Kindern ab 1 Jahr, Waldtage und zahlreiche Ausflüge

Mütterzentrum Wolfenbüttel e.V.

Adresse: Neuer Weg 19, 38302 Wolfenbüttel

