Wie ist Wolfenbüttels Ausländerbehörde derzeit erreichbar?

Wolfenbüttel. Es geht um die Aufenthaltserlaubnis, um Besuche im Erdbebengebiet. Der Landkreis Wolfenbüttel gibt Hinweise, an was man wann denken muss.

Die hohe Nachfrage in der Ausländerbehörde im Landkreis Wolfenbüttel hat zurzeit direkte Auswirkungen auf die Serviceleistungen. Das berichtet der Landkreis in einer Pressemitteilung. Demnach kommt es allgemein zu längeren Bearbeitungszeiten. Die Verwaltung bittet um Verständnis. Dringende Anfragen sollten möglichst per E-Mail an abh@lk-wf.de gerichtet werden. Die Bearbeitung von E-Mails könne einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es. Bürger werden gebeten, von Eingangs- und Sachstandsanfragen und wiederholten E-Mail-Zusendungen abzusehen, da dies zu weiteren zeitlichen Verzögerungen führen könne.

Der Landkreis gibt zudem folgende Hinweise:

Aufenthaltserlaubnis: Diese sollte spätestens acht Wochen vor Ablauf des noch gültigen Visums oder der noch gültigen Aufenthaltserlaubnis beantragt werden.

Einbürgerungen: Die Verfahren können dem Landkreis zufolge nicht in den gewohnten Zeiträumen bearbeitet werden. Zudem gibt es nur noch ein geringes Terminkontingent. Die Termine werden derzeit nach schriftlicher Anfrage über die E-Mail-Adresse einbuergerung@lk-wf.de vergeben. Über diese Adresse erhält man auch Informationsmaterial zur Einbürgerung.

Verpflichtungserklärungen: Auf Grund der hohen Nachfrage können diese Vorgänge laut Landkreis nicht in den gewohnten Zeiträumen bearbeitet werden. Es wird um die Berücksichtigung einer längeren Vorlaufzeit für die Vorlage und die Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen gebeten. Terminvergaben können bis zu acht Wochen dauern. Termine werden nach schriftlicher Anfrage über die Mail-Adresse abh@lk-wf.de vergeben.

Besuch von Erdbebenopfern aus der Türkei und Syrien: Für die Formalitäten zu Einreisen von Erdbebenopfern aus der Türkei und Syrien wird darum gebeten, das Anliegen an die Mail-Adresse erdbebenopfer@lk-wf.de zu senden. Weitere Informationen hierzu gibt es auf den Internetseiten des Landkreises und des Auswärtigen Amtes.

red

