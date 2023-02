Wolfenbüttel. Eine Autofahrerin hatte den 57-Jährigen am Holzmarkt mutmaßlich übersehen. Der Mann verletzte sich leicht

Am Holzmarkt wurde ein Radfahrer von einem Auto angefahren.

Polizei Wolfenbüttel Radfahrer verletzt sich nach Unfall in Wolfenbüttel

Ein 57-jähriger Radfahrer hat sich am Dienstagmorgen bei einem Unfall am Wolfenbütteler Holzmarkt (Höhe Fischerstraße) leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, soll eine 26-jährige Autofahrerin den Mann beim Rechtsabbiegen übersehen haben, als sie von der Fischerstraße nach rechts in den Holzmarkt abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Am Auto und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro.

red

