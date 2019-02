Kommt noch Verstärkung für den Play-off-Kampf?

Wie viel ihrem Spiel fehlt, wenn sie sich nicht wie gewohnt auf Center Scott Eatherton stützen können, bekamen die Löwen in Oldenburg zu spüren. „Wir haben darunter gelitten, dass er so früh mit Fouls belastet war“, gestand Trainer Frank Menz. „Das hatten wir in dieser Saison bislang noch nicht so in der Form erlebt.“

Zum Glück war es nur Pech mit Schiedsrichter-Entscheidungen, die den 27-Jährigen lange auf die Bank zwangen und ihn auch in der Restspielzeit hemmten, und keine Verletzung. Aber was, wenn Schlüsselspieler Eatherton mal angeschlagen länger ausfällt? Auf seiner Position gibt es nur noch Lars Lagerpusch, der aber nicht durchspielen kann. Solche Gedanken hatten sich die Trainer angesichts des näherrückenden Endes der Wechselfrist am 28. Februar natürlich schon vor der Oldenburg-Partie gemacht. Man habe bei der Löwen-Führung den Wunsch nach der Nachverpflichtung eines siebten Ausländers für die großen Positionen als Absicherung anklingen lassen, bestätigte Co-Trainer Steven Clauss, der daran glaubt, dass das Team den Play-off-Platz dann eher bis zum Punktrundenende verteidigen kann.

Schließlich rüstet auch die BBL-Konkurrenz in diesen Tagen mächtig nach. Sieben Ausländer haben mittlerweile fast alle Klubs im Kader, der nächste Löwen-Gegner Jena inzwischen sogar neun.

Geschäftsführer Sebastian Schmidt kann den Wunsch der Coaches nachvollziehen, erteilt fürs Erste aber mal eine Absage. „Natürlich thematisiert man solche Dinge“, sagt er. „Aber in der aktuellen Situation ist das wirtschaftlich nicht möglich.“ Zudem sei die Notwendigkeit ohne Verletzungsausfälle ja auch nicht gegeben.

So ganz vom Tisch zu sein, scheint die Idee aber doch nicht. Schließlich hatten die Löwen es zum Ziel ausgerufen, um die Play-offs mitzuspielen, wenn auch eher mittelfristig. Nun eröffnet sich die Chance dank der tollen Hinrunde unverhofft schon in dieser Saison, und die Personalpolitik der Braunschweiger wird zeigen, wie ernsthaft sie sie ergreifen wollen. „Die gute Saison weckt Begehrlichkeiten, man will jetzt mehr“, beschreibt der Geschäftsführer die Stimmung und die Vorgehensweise. Man werde erstmal abwarten, wie das Team durch die laufende Serie mit drei Auswärtsspielen kommt. „Dann sehen wir, wo die Reise wirklich hingeht und werden gründlich überlegen, ob wir nochmal aktiv werden.“ Der Gradmesser sei der Play-off-Kampf, „aber es darf nicht zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen.“

Nach den Partien in Jena am Sonnabend und Berlin am Dienstag beginnt eine zweieinhalbwöchige Nationalmannschaftspause, in der ein Neuzugang am besten ins Team eingebaut werden könnte.