Löwen-Coach Frank Menz zum Trainer für das All-Star-Spiel gewählt

Das All-Star-Spiel gehört in den nationalen Basketball-Ligen dazu wie Bier und Bratwurst zu jedem Fußballspiel. Einmal im Jahr treffen sich die besten Spieler zu einem Schaulaufen. So auch in der Basketball Bundesliga. Allein die Nominierung ist eine große Ehre – für die Spieler und auch für die Trainer.

Kampfgeist und Biss bleibt in der Kabine

Diese Ehre wird in diesem Jahr auch einem Braunschweiger zuteil: Wenn am 23. März in Trier die stärksten deutschen auf die stärksten internationalen Akteure treffen, sitzt Löwen-Cheftrainer Frank Menz auf der Bank, um das Team National zu betreuen. Das gab die Liga am Freitag bekannt. Bei der Fan-Abstimmung verwies Menz Mladen Drijencic (Oldenburg) und Thorsten Leibenath (Ulm) auf die Plätze. Für Frank Menz ist es eine Premiere: Er war noch nie zuvor beim All-Star-Spiel dabei.

Premiere für Menz

Kampfgeist und Biss lassen die Profis bei dieser Gelegenheit in der Kabine. Beim All-Star-Spiel macht selbst der härteste Verteidiger einen Schritt zur Seite, um seinem Gegenüber die Flugschneise zum Dunking freizumachen. Die gute Show steht im Vordergrund.

Zu Menz’ Kader gehören bislang John Bryant (Gießen 46ers), Niels Giffey (Berlin), Danilo Barthel, Maodo Lo (beide FC Bayern München) und Ismet Akpinar (Ulm). Diese fünf Akteure bilden die – ebenfalls von den Fans gewählte – Startformation des Teams National. Für die Mannschaft der Import-Spieler werden Derrick Williams (FC Bayern München), Rickey Paulding (Oldenburg), Luke Sikma (Berlin), Augustine Rubit (Bamberg) und Will Cummings (Oldenburg) zu Beginn auf dem Parkett stehen. Sie werden von Trainer Aito Garcia Reneses (Berlin) betreut.