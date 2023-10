Bewerber für Eintracht Braunschweigs Präsidium stehen fest

Braunschweig Zwei stellen sich nicht mehr zur Wahl. Nicole Kumpis will weiter Präsidentin bleiben. Das sind die Kandidaten für Eintracht Braunschweigs Präsidium.

Nun ist sicher, wer sich am 17. November bei der Mitgliederversammlung des BTSV Eintracht von 1895 zur Wahl stellt. Wie Eintracht Braunschweig in einer Pressemitteilung schreibt, haben sich sechs Kandidaten für die Ämter im Präsidium beworben.

Nicole Kumpis wil Präsidentin von Eintracht Braunschweig bleiben

Nicole Kumpis bewirbt sich als einzige auf ihr aktuelles Amt der Präsidentin von Eintracht Braunschweig, auch Uwe Fritsch kandidiert wieder als Erster Vizepräsident.

Zwei treten nicht mehr für das Braunschweiger Präsidium an

Rainer Cech will nicht wieder als Vizepräsident Finanzen kandidieren. Dr. Thies Vogel bewirbt sich stattdessen auf diesen Posten.

Rainer Cech sagt: „Als ich das Amt des Vizepräsidenten Finanzen vor knapp 16 Jahren Anfang 2008 übernommen habe, stand die Eintracht mit der Ausgliederung der Kapitalgesellschaft vor großen Herausforderungen. Diese haben wir gemeinsam gemeistert und können auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. Im Herbst 2023 steht der Gesamtverein wirtschaftlich auf einem sehr stabilen Fundament und es ist für mich an der Zeit, den Staffelstab weiterzureichen. Nach den Präsidiumswahlen im März 2022 sind wir mit Dr. Thies Vogel, der vor eineinhalb Jahren für das Amt des 1. Vizepräsidenten kandidiert hatte, in einem sehr guten Austausch geblieben. Nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, nicht mehr für dieses Amt zu kandidieren, war für uns im Präsidium schnell klar, ihn für eine Nachfolge anzusprechen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn dafür begeistern konnten und sind fest davon überzeugt, dass er nach kurzer Einarbeitungsphase in die verschiedenen Vereinsprojekte den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen und neue Impulse setzen kann. Im Aufsichtsrat und Vorstand der Eintracht Braunschweig Stiftung werde ich meine Arbeit fortsetzen.“

Zwei kandidieren bei Eintracht Braunschweig um das Amt des Vizepräsidenten Fußball

Auch beim Fußball wird es einen neuen Vizepräsidenten geben - Benjamin Kessel stellt sich nicht wieder zur Wahl. Mitglieder entscheiden im November, ob Ken Reichel oder Robert Beuse der nächste Vizepräsident Fußball wird.

Vizepräsidentin Abteilungen - darauf bewirbt sich wieder Bettina Heinicke.

