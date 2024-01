Braunschweig. Der Angreifer ist bei Eintracht Braunschweig zurück im Kontakttraining. Derweil blüht Rayan Philippe auf. Stürmen sie bald gemeinsam?

Der eine arbeitet an seinem Comeback, der andere ist in den vergangenen Wochen heiß wie Frittenfett. Der eine hat seinen sportlichen Wert schon so oft bewiesen, der andere kommt gerade an in der 2. Fußball-Bundesliga. Der eine galt als Lebensversicherung von Eintracht Braunschweig, der andere ist der neue Hoffnungsträger. Anthony Ujah und Rayan Philippe befinden sich in völlig unterschiedlichen Etappen ihrer Karriere. Für die Klassenerhalts-Pläne der Blau-Gelben sind beide wichtig – und stehen womöglich bald zusammen auf dem Platz.