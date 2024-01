Braunschweig. Mit den Abgängen von Endo, Behrendt und Caliskaner hat sich Sportdirektor Kessel Raum für Neue verschafft. „Beobachten den Markt“.

Den bereits dritten Abgang dieses Winters wird die Eintracht sehr bald vermelden. Kaan Caliskaner, im Sommer noch Wunschspieler von Ex-Trainer Jens Härtel, schließt sich nach nur einem halben Jahr in Braunschweig nun Jagiellonia Białystok an. Das Leih-Geschäft ist bis zum Sommer begrenzt, danach hat der polnische Erstligist eine Kaufoption im unteren sechsstelligen Bereich, um den Angreifer fest an sich zu binden. Zuvor hatten schon Keita Endo (FC Tokio) und Brian Behrendt (Hallescher FC) den Zweitligisten verlassen. Was bedeuten diese Deals für die Eintracht?