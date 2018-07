Eröffnungsspiel der Eintracht gegen den KSC ist terminiert

Foto: imagemoove

Trainingslager Eintracht Braunschweig Tag 2 in Herxheim in Rheinland-Pfalz. Beim Training auf dem Platz (v.l.) Besfort Kolgeci und Yari Otto. Am Freitag, 27. Juli 2018 bestreiten die Löwen das offizielle Eröffnungsspiel der 3. Liga gegen den Karlsruher SC. Foto: imagemoove