Eintracht Braunschweig-Verteidiger Kijewski erleidet Bänderriss

Der Auftakt hat es für die Drittligafußballer von Eintracht Braunschweig in sich. Mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am letzten Juli-Wochenende startet die Mannschaft von Trainer Henrik Pedersen in die Saison 2017/18. Der KSC schloss die vergangene Spielzeit auf dem dritten Tabellenplatz...