Eintracht-Trainer Pedersen: Meine Spieler sollen mutig sein

Halbzeit im Trainingslager von Eintracht Braunschweig in der Pfalz: Heute machen die Löwen einen kleinen Ausflug nach Baden-Württemberg. In Öhringen absolviert der Fußball-Drittligist von 16 Uhr an ein Testspiel gegen den Zweitligisten Greuther Fürth. „Das wird für uns der nächste Härtetest“, sagt...